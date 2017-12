© Francisco Velasquez

🍿🍿🍿 Buena 30 de diciembre de 2017 Una aspirante a rapera intenta abrirse camino en centros comerciales y clubes de stripteasePatti Cake$ es la inspiradora historia de Patricia Dombrowski, una joven de Nueva Jersey que busca convertirse en rapera. La película que iTunes incorpora a su catálogo de cine cuenta cómo intenta hacerse un hueco en la industria musical aun en centros comerciales y clubes de adultos , con la esperanza de que alguien la descubra.Danielle Macdonald tuvo que aprender a cantar música rap para interpretar a Patti. Patti no tiene el aspecto que los artistas de música rap suelen lucir: es una muchacha rubia, de ojos azules y con sobrepeso .Muchos no creen en ella, pero su abuela y sus mejores amigos, Jheri y Basterd, la impulsan a cumplir su sueño.El director Geremy Jasper escribió todas las canciones que se escuchan en la película.Geremy Jasper ( Outlaws ) escribe y dirige este largometraje protagonizado por Danielle Macdonald ( Extracurricular Activities ) y Bridget Everett ( Little Evil ).La película se hizo con apenas USD 68.000.Información técnicaDuración: 1 hora y 49 minutosDirigida por Geremy JasperProtagonistas: Danielle Macdonald, Bridget Everett, Siddharth Dhananjay, Mamoudou Athie y Cathy MoriartyLenguajes disponibles: inglés (idioma original) y español (subtitulado y doblada)Recomendada para los amantes de películas como Ingrid Goes West y The Florida ProjectPatti Cake$ está en iTunesConsulta en tu país la fecha de disponibilidad para streaming de esta producción.

