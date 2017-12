© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

Una selección de las opciones disponibles en las distintas plataformas online como Netflix, Amazon Video, iTunes, Hulu y HBO Go 29 de diciembre de 2017 Las chicas del cableEstas producción original de Netflix en España cuenta la historia de cuatro mujer es que se mudan a Madrid procedentes de varios pueblos de las regiones para trabajar como telefonistas en el edificio más moderno de la ciudad. La amistad y el amor marcan sus historias, con una buena dosis de celos, envidia y traición. La segunda temporada vuelve a contar con los protagónicos de Ana Fernández, Blanca Suárez, Maggie Civantos y Nadia de Santiago .GunpowderLa nueva propuesta de HBO repasa la vida del activista británico Guy Fawkes , quien junto con su colaborador Robert Catesby intentó volar la Cámara de los Lores y el Palacio de Westminster para matar al rey Jaime I de Inglaterra . La miniserie está protagonizada por Tom Cullen y Kit Harington , que también es productor ejecutivo y co-creador de la serie. El reparto también cuenta con Liv Tyler, Peter Mullan y Edward Holcroft .StrongerLa historia de Jeff Bauman , basada en la autobiografía del sobreviviente de los atentados en la maratón de Boston , llega al streaming en iTunes .Él perdió ambas piernas por las explosiones que mataron a tres personas y dejaron heridas a cientos. El drama explora la batalla personal por su recuperación física y su papel en la investigación: fue quien identificó a los autores de la masacre.David Gordon Green dirigió a Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany y Miranda Richardson .The Last PostAmbienta en la ciudad de Aden, Yemen , en la década de 1960 , esta producción original de la BBC que presenta Amazon relata la vida de la unidad del ejército británico encargado de batallar contra la insurgencia. La miniserie creada por Peter Moffat también se centra en las relaciones entre los soldados y sus familias que los acompañaron durante el conflicto. Con la actuación de Jessica Raine, Jessie Buckley, Jeremy Neumark Jones, Amanda Drew, Ben Miles y Stephen Campbell Moore .LegionDavid Haller , hijo del fundador de los X-Men , Charles Xavier , ha luchado gran parte de su vida contra los trastornos mentales. Pero en lugar de esquizofrenia tiene poderes mutantes, descubre: las voces y las visiones que escucha y ve son reales.Hulu presenta esta obra desarrollada por Noah Hawley y producida por Bryan Singer , el director de las franquicias de X-Men.Dan Stevens encabeza el reparto que incluye a Aubrey Plaza, Rachel Keller y Amber Midthunder.

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez Venezuela

Twitter: Júnior Francisco Velasquez Petropiar||PDVSA//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi