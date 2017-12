© Francisco Velásquez

El Servicio Postal es una agencia independiente del gobierno federal con 500 mil empleados, que registró en 2016 pérdidas de USD 5.600 millones, en parte por los costes de jubilación y salud del personal 30 de diciembre de 2017 No es la primera vez que Trump va contra Amazon, a quien ha criticado por ?no pagar impuestos? de sus ventas a través de Internet y provocar la pérdida de empleos en todo el país (AFP) El presidente, Donald Trump , urgió al Servicio Postal a cobrar "mucho más" a Amazon por la entrega de paquetes, en un nuevo ataque al gigante de comercio electrónico dirigido por Jeff Bezos."¿Por qué el Servicio Postal de EEUU, que está perdiendo miles de millones de dólares al año, cobra tan poco a Amazon y a otros por la entrega de sus paquetes y hace así a Amazon más rico y al servicio postal más tonto y pobre?", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.Why is the United States Post Office, which is losing many billions of dollars a year, while charging Amazon and others so little to deliver their packages, making Amazon richer and the Post Office dumber and poorer? Should be charging MUCH MORE!? Donald J. Trump (@realDonald Trump ) December 29, 2017"Debería estar cobrando MUCHO MÁS!", añadió el mandatario, quien se encuentra pasando sus vacaciones navideñas en su club privado de Mar-a-Lago en West Palm Beach ( Florida ).Al mandatario también le irrita la dura cobertura que hace de sus políticas el diario Washington Post, propiedad también de Bezos, y sus tuits críticos con el rotativo capitalino suelen llevar delante el nombre de la firma de comercio electrónico.The #AmazonWashingtonPost , sometimes referred to as the guardian of Amazon not paying internet taxes (which they should) is FAKE NEWS!? Donald J. Trump (@realDonald Trump ) June 28, 2017"¡El #AmazonWashingtonPost, a veces citado como el guardián para que Amazon no pague impuestos por Internet (como deberían) solo da NOTICIAS FALSAS!", escribió a finales junio.Con información de EFELEE MAS:Más de 350 empresarios instan a Trump a no deportar a jóvenes indocumentadosAmazon anunció que creará 100.000 puestos de trabajo en Estados UnidosEfecto Amazon en Whole Foods: rebajas de hasta 43% en los alimentos

© Francisco Velásquez

Tags: Twitter, Redes Sociales

Facebook: Cartero Francisco Velasquez Petropiar ||PDVSA//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi