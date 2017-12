© Francisco Velasquez

En abril de 1976, la estupenda banda de rock progresivo Jethro Tull lanzó un álbum conceptual titulado Too Old to Rock'n'Roll: Too Young to Die! (demasiado viejo para el rock, demasiado joven para morir). El disco cuenta la historia de un rockero de ficción que en algún momento se encuentra en ese momento de la vida en la que para muchos no se sirve más para nada (un mal bastante arraigado en nuestra sociedad que suele despreciar la experiencia), pero que a la vez es muy temprano para retirarse.¿A qué viene todo esto? A una acertada modificación que realizó la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Código de Tránsito, ley 2148. En concreto, los legisladores porteños derogaron el inciso que impedía a personas mayores de 65 años obtener por primera vez el registro profesional."Estas personas, que se encuentran en edad de jubilación, podrían necesitar la licencia de conducir profesional para poder trabajar, y la imposibilidad de otorgarla por primera vez a los mayores de 65 años resulta injustificada, ya que la habilitación para conducir -en este y en todos los casos- se debe determinar por el cumplimiento o incumplimiento de los parámetros de aptitud (psicofísica, teórica y práctica), mediante las evaluaciones correspondientes", justifica el proyecto, que impulsó la diputada Cristina García.En un país donde no todos los jubilados perciben una retribución digna a sus aportes de toda la vida, este cambio significa no sólo abrir oportunidades de subsistencia, sino que también es un paso adelante para terminar con las discriminaciones por causa de la edad.Como dijo el gran Juan María Traverso el día que se retiró: "Seguro que vengo dentro de dos meses y me dicen callate viejo p.vos qué sabés".LA NACION Al volante Autos.

