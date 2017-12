© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

Romina Cardillo brilló como la personalidad del diseño La diseñadora argentina trascendió las fronteras y marcó con su sello la escena internacional de la modaMás notas para entender este tema La libertad está de moda ?Creativa, vanguardista, referente local de la nueva sastrería, tiene una mirada de la moda fresca e innovadora que llevó a su firma (Nous Etudions) partir de la colección cápsula del invierno pasado, Under Pressure, inspirada en David Bowie, a estar bajo la mirada de Sara Maino, editora de Vogue Italia. Quedó seleccionada entre los diseñadores emergentes más destacados del mundo y sus diseños fueron publicados en el suplemento Vogue Talents del September Issue, la edición impresa más importante del año. Participó en los Super Talents de Pitti, una de las ferias de moda más importantes del mundo, que se lleva a cabo en Milán y que reúne marcas de diversos rubros de la industria fashion, y en el Mercedes Fashion Week en Chile.Su búsqueda de nuevas texturas y morfologías, una constante en sus colecciones; su manejo del volumen de forma impecable; el uso de la geometría en prendas que resultan versátiles, femeninas y fáciles de llevar; además de valores de marca ligados a la sustentabilidad y a la ética ?es pionera en el uso de materiales que no provengan de animales?, definen por qué tiene un lugar entre los talentos que marcaron la tendencia y lo seguirán haciendo en los próximos años?.Silvina VitaleSe idealizaron los años 90 Una década que se erigió como objeto de culto, principalmente en el estilismo pero también en el sentimiento de nostalgia de época?Un momento memorable en Milan Fashion Week: se cumplieron 20 años del asesinato de Gianni Versace y su hermana Donatella ?quien está a cargo de la marca desde entonces- cerró su desfile con cinco súpermodelos de los 90?s: Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford (cuya hija, Kaia Gerber, también desfiló en este show junto a las hermanas Hadid), y Helena Christensen.Fue un boom en redes sociales y un hecho que difícilmente se repita?. Agus CattaneoEl futurismo llegó en indumentaria metalizada En camperas, tejidos, sastrería, jeans? los tonos plata, oro, cobre y acero se impusieron?Fue necesaria la investigación textil para lograr los distintos brillos aplicados a cada diseño y a cada uso.Este año, en cualquiera de sus variantes cromáticas, la tecnología se impuso en la moda. Fue una verdadera revolución: prendas que en el pasado parecían sólo destinadas a los astronautas hoy son moneda corriente en el uso urbano?.Josefina Laurent?La manera de contar la moda cambió y los desfiles empezaron a vivirse como una experiencia en sí?.Lorena PérezRei Kawakubo se expuso en el MET Una de las muestras de moda más comentadas y visitadas durante el año rindió homenaje a la creadora de Comme des Garçons?En la nueva ala del Museo Metropolitano de Nueva York, bautizada con el nombre de Anna Wintour, se rindió homenaje a la controvertida Rei Kawakubo, la japonesa de 74 años que revolucionó París en la década del setenta con sus propuestas avant-garde y que sigue provocando en la actualidad, con su moda no-moda.La muestra, curada por el británico Andrew Bolton, destacó 140 piezas, para algunos consideradas artísticas (claramente no funcionales ni ponibles).Rei desafía siempre el límite entre cuerpo y vestido. La asimetría, la deconstrucción, lo no obvio, el manejo magistral de la superposición, de lo oversize, y el mix de sastrería con influencia de oriente fueron parte de una propuesta moderna y un tanto polémica para los sectores más tradicionales de la moda.Un dato interesante: Kawakubo es la segunda diseñadora, después de Yves Saint Laurent ?homenajeado en 1983?, a la que se le rinde tributo en un museo estando aún con vida?.Flor Bibas"La era online del retail revoluciona la industria. Más de 8 mil locales de moda cerraron durante el año en EE.UU. Las estrategias se transforman?. Lucía VilariñoLa escena fashion tuvo su discurso La manifestación de ideales, el apoyo a causas sociales y ambientales, la lucha a favor del feminismo y en contra de la violencia se llevó a las calles y a las redes sociales , la moda fue vehículo del mensaje?Maria Grazia Chiuri ya había hecho explícito el año pasado su deseo de que todos fuéramos feministas, a partir de una cita al libro de la activista africana Chimamanda Ngozi Adichie sobre una remera de algodón.Esta vez, Tommy Hilfiger ató bandanas blancas en las cabezas y muñecas de las modelos, en una campaña en apoyo a los refugiados.Angela Missoni regaló gorros rosas en su desfile en Milán Fashion Week, en un guiño al colectivo de activistas rusas Pussy Riot y luego de la primera marcha de mujer es de Washington, en enero.Raf Simons musicalizó el desfile de Calvin Klein con el tema ?This Is Not America? (?Esto no es América?), de David Bowie.Prabal Gurung usó por primera vez modelos que no fueran de talle de modelo de calce. Tan acusada de frívola y efímera, la moda este año se vio movilizada y afectada por la coyuntura, eligió ponerse la camiseta y defender los colores que le parecieron más apropiados, aunque ello significara cambiar las locaciones de los desfiles o decidir no venderle sus diseños a una primera dama?.Catalina Greloni Pierri?En cosmética, la evolución científica vino de la mano de las nuevas texturas de los productos, como las mascarillas sheets, los tratamientos de consistencia acuosa y los reforzadores?.María Paula Bandera Ronaldo Fraga hizo su primer desfile en Buenos Aires En el marco de la Bienalsur, el creativo brasileño realizó una presentación que rompió con la idea de la pasarela clásica y de los modelos convencionales?Una vez más, logró salirse de los cánones a la hora de mostrar moda.En su performance Génesis- Cultura sin Fronteras, el reconocido diseñador brasileño presentó indumentaria en distintos tipos de cuerpos, de hombres y mujer es, en su mayoría referentes de la cultura (intelectuales, artistas, bailarines, entre otros).Con su propuesta, Fraga puso el tema de la inmigración en la agenda de la moda, preguntándose por nuestros orígenes.A través de sus diseños, caracterizados por la diversidad de técnicas y texturas, logró hibridar rasgos propios de los pueblos latinoamericanos con otras estéticas y tipologías traídas por las corrientes inmigratorias.Dejó la certeza de que a través de la indumentaria es posible expresar cómo pueden coexistir diferentes modos de ver y de transitar el mundo?.María Eugenia MaurelloLos rulos volvieron para quedarse El pelo ondulado ganó en todas sus versiones?La modelo argentina Mica Argañaraz los impuso desde la pasarela del mundo.Bien ochentosos, con corte en capas y flequillo, se vieron en el invierno y siguieron en pie este verano.Si son naturales, mejor. Mousses, geles y productos específicos se multiplicaron para definirlos y sacarles su jugo porque no va más luchar contra ellos.La permanente volvió, con mayor tecnología y tiempos controlados que prometen seguridad y un rulo intermedio, ni suelto ni tomado, que tiende al natural.A tono con esta tendencia varias marcas estrenan bucleadoras, de uso doméstico, que brindan la posibilidad de armar los rulos en casa y de deshacerlos con sólo un lavado?.Malú PandolfoLa influencia positiva fue viral Este año, las redes sociales recibieron una oleada de influencers cada vez más conscientes del valor de la autoestima?Hubo casos representativos, como el de las neoyorquinas de Style Like U, que superaron los 90.000 seguidores este año con su revolución de la autoaceptación, o la bloguera de moda inglesa Freddie Harrel, que además fundó She Unleashed, donde se dan workshops y charlas sobre la confianza en una misma.Un despertar muy positivo en el mundo de la moda?. Ana Paula Queija"La utilización de fibras naturales y procesos artesanales de producción son cada vez más valorados a favor de la sustentabilidad y el compromiso social?." Clio GoldschmidEn esta nota: Moda y belleza LA NACION Moda y belleza Moda.

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez Venezuela

Instagram: Bibliógrafo Francisco Velasquez Petropiar ||PDVSA//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi