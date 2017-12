© Francisco Velasquez

Empezarán este verano los vuelo s low cost desde El Palomar. Foto: Flybondi No hay vuelta atrás en la decisión de empezar a utilizar El Palomar como aeropuerto comercial. En el Gobierno y en Aeropuertos Argentina 2000 piensan poder empezar a operar este verano.Los primeros días de enero ya estará preparado el llamado Plan Maestro El Palomar.Constará de tres etapas que terminará con una construcción más importante en una zona que hoy está libre.La Etapa Cero, con la que esperan terminar lo básico como para poder despachar o recibir los dos avion es de la empresa Flybondi, consta de la utilización de un viejo edificio de 600 metros cuadrados que alguna vez se utilizó para la llegada y partida de pasajeros.En 2010, cuando se hicieron trabajos de mantenimiento de la pista del Aeropuerto Jorge Newbery, varias aerolínea s, entre ellas la uruguaya Pluna, mudaron sus vuelo s al oeste bonaerense.Entonces se utilizó aquella estructura a la que se le anexaron carpas para ampliar la zona. Además hay que realizar trabajos de mejora de la pista -menores según cuentan en el Gobierno-, balizamiento y estacionamiento de vehículos.Uno de los temas que surgió del relevamiento de la infraestructura es que toda la conexión de energía es precaria.Allí también habrá que trabajar. Ese paquete mínimo, según esperan, podría estar terminado a fines de enero. De ahí en más será decisión regulatoria.Al parecer, esta inversión estará a cargo de AA2000. El contrato de concesión vigente contempla la prioridad para que esta absorba las operaciones cuando se abre un aeropuerto en una zona de influencia de las terminales que ya opera.De ahí la decisión de entregarlo a la empresa del grupo Eurnekian. En las estaciones aéreas hay dos tipos de obras: las que se realizan con el fondo fiduciario que se conforma con el pago de la tasa aeroportuaria y las que hace la empresa como parte de su paquete de concesión.Esta se inscribe en la segunda categoría.La Etapa Uno, que empezará inmediatamente sea aprobado el Plan Maestro, ya prevé la utilización de dos hangares existentes que serán reconvertidos en zona de check-in .La concesión no incluye la base militar, sólo las aéreas de los vuelo s comerciales. El terreno sigue siendo del Estado nacional, por lo que las operaciones, tanto las civiles como las militares, compartirán la pista.Esto ya sucede en varios aeropuertos como los de Río Cuarto, Trelew, Bahía Blanca, Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, Mendoza y Reconquista.Quedará la Etapa Dos, en la que se prevé la construcción de una terminal nueva del otro lado de la pista (de 1900 metros), donde hoy se aloja la operación militar."Este anuncio demuestra la confianza que el Gobierno deposita en nuestra empresa y sus más de 2200 empleados para llevar adelante la política de desarrollo de las aerolínea s low cost en el país.Desde nuestra compañía apuntamos a crear la mejor infraestructura aeroportuaria para los usuarios y contribuir con el objetivo de incrementar exponencialmente la cantidad de argentinos que vuelan; que lo hagan a precios razonables y con las mejores instalaciones y servicios", dijo Martín Eurnekian, presidente de AA2000.El Palomar va a ser el primer aeropuerto con orientación low cost , es decir, que cuente con prestaciones básicas -servicios de rampa y a pasajeros- que disminuyan los costos de operación para las aerolínea s.Por ejemplo, no habrá mangas ni servicios de remolque para aeronaves. La terminal tiene además una ubicación estratégica. Será el primer aeropuerto del país conectado al tren: está a 300 metros de la estación Palomar de la línea San Martín; se puede llegar desde Retiro en 39 minutos y desde Palermo en 31 minutos.Camionetas unirán el trayecto de la estación ferroviaria con la aeroportuaria. El aeropuerto se vincula con la ruta 4 y con Panamericana a través del Camino del Buen Ayre por Av. Roca. Está a unos 3,3 kilómetros de Acceso Oeste y a ocho de la Av. General Paz. Fuentes del Ministerio de Transporte confiaron a LA NACION que el gobierno nacional tiene en cartera conectar Acceso Oeste con el Buen Ayre a través de la autopista Arroyo Morón, una vía de 10 kilómetros que haría de continuación del Camino de Cintura."El proyecto va acompañado de toda una mejora integral para ordenar el tránsito , modernizar la zona y garantizar la seguridad de vecinos y pasajeros.Habrá una nueva rotonda, calles repavimentadas, nuevos semáforos y luminarias Led, cruces peatonales y refugios nuevos para las paradas de colectivos", dijo una fuente de Transporte.LA NACION Economía Vuelos Low Cost.

