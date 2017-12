© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

El Gobierno aceptó más inflación para crecer 3% en 2018. Foto: Archivo El equipo económico apuesta a garantizar el año próximo un crecimiento económico cercano al 3% y se resignó a una suba de la inflación, que posiblemente supere la meta fijada anteayer.Fuentes del equipo económico indicaron a LA NACION que si las tasas de interés del Banco Central se mantenían en el nivel que tenían hasta anteayer, la suba de actividad económica de 2018 podía estar más cerca del 1,5 por ciento."Este año jugó a favor el efecto positivo de la alta liquidez en el sistema financiero, pero ese es un fenómeno transitorio que no se iba a repetir en 2018. Sólo con una baja en las tasas de interés es posible que el nivel de actividad crezca el 3% o algo más, aunque resignemos algo en términos de la velocidad de la baja de la inflación", explicó un funcionario.Esto significa que, aunque en Hacienda creen que se cumplirá la nueva meta de inflación, del 15%, deben quebrar la inercia del mercado, que creen que se ubicará en torno del 17%, con un pico importante en el primer trimestre del año, en torno del 2% mensual.El período enero-marzo será especialmente difícil por la suba en las tarifas y por cuestiones estacionales.Posiblemente este corrimiento tenga un efecto sobre las negociaciones paritarias del año próximo, aunque, según aclararon, debería ser marginal porque la meta del 15% es más creíble que la previa de entre el 8 y el 12%.Aunque el Gobierno prevé que los analistas privados recalculen hacia arriba el número de inflación que vuelcan en el relevamiento de expectativas del mercado (REM) del Banco Central, las opiniones están divididas entre los consultores, luego del anuncio de ayer y de la devaluación del peso de los últimos días.Gabriel Zelpo, director de Elypsis, dijo que pasaron de una previsión del 17 a otra del 19% para el año próximo.En cambio, Camilo Tiscornia, director de C&T, indicó que prevén un 15% y que las decisiones de anteayer no le cambian el panorama, por ahora.Martín Vauthier, director del estudio ECO/GO, dijo que no modificó su proyección, "dado que ya teníamos un cálculo en torno a 19% para el año que viene".Irina Moroni, de la Fundación Capital, explicó: "Sostenemos nuestra proyección de inflación en 17,7%, dado que las expectativas ya estaban por encima de la meta anterior, e incluso la nueva meta sigue estando por debajo de lo esperado por el mercado".Por su parte, Pablo Goldín, director de Macroview, sostuvo que "la macroeconomía tiene un piso de inflación del 20% difícil de perforar, más allá de los anuncios".Lorenzo Sigaut Gravina, director de Ecolatina, dijo: "Preveíamos entre 17 y 18% de inflación para el año próximo, aunque podría subir al 20% si se mantuviera la dinámica de suba del dólar".La visión del FMI Por su parte, ayer el Fondo Monetario Internacional destacó que en 2017 el Gobierno afianzó la economía y corrigió desequilibrios macroeconómicos, al tiempo que aconsejó reducir el gasto público y advirtió por el "rápido aumento del endeudamiento", que podría provocar nuevos aumentos del déficit en cuenta corriente.En el informe de la consulta del Artículo IV con el país, el directorio del Fondo Monetario indicó que "la Argentina está experimentando una sólida recuperación tras la recesión del año pasado y, pese a la consolidación fiscal prevista y los esfuerzos de desinflación en curso, se espera que el crecimiento se consolide en los próximos años".El organismo además afirmó que "la inflación continúa disminuyendo, aunque a un ritmo más lento que el fijado como meta del Banco Central".Aumentan los peajes porteños Hoy, a las 6, subirán los peajes de las autopistas porteñas.En la Illia no habrá grandes cambios: los vehículos livianos de dos ejes seguirán pagando $ 25 en hora pico y pasarán de $ 15 a $ 17 en hora no pico.En la 25 de Mayo y la Perito Moreno la tarifa para autos pasará de $ 50 a $ 55 en hora pico y de $ 35 a $ 40 en hora no pico.LA NACION Economía Inflación y precios.

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez Venezuela

Instagram: Oficinista Francisco Velasquez Petropiar ||PDVSA//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi