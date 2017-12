© Francisco Velasquez

La historia de Las Estrellas pareciera partirse al medio. Mientras algunas de las hermanas siguen enfrascadas en sus proyectos, otras atraviesan momentos difíciles. Por un lado, Miranda ( Justina Bustos ) no logra escapar del recuerdo de Manuel ( Gonzalo Valenzuela ).El doloroso asesinato de su antiguo amante persigue a la joven hermana , que recuerda una y otra vez los últimos minutos que compartió con él.Y cuando ella cree estar sola y sin contar con nadie en quién apoyarse, aparece una vez más Federico ( Nicolás Francella ), que no duda en contenerla.Una situación muy distinta vive Carla ( Natalie Pérez ), que está en pleno romance nuevamente con Lucho ( Pedro Alfonso ).Ambos duermen juntos y, si bien todo pareciera indicar que entre ellos volvió la armonía, las cosas se desequilibran cuando aparece el hermano de Mariano, al que Lucho debe ubicar en el hotel mientras que Carla pierde los estribos al descubrir que nunca se realizó un importante desfile que debía presentarse en el hotel.Por otra parte, Javo ( Esteban Lamothe ) y Virginia ( Celeste Cid ) tocan un tema especialmente delicado cuando el cocinero le dice a la Estrella que le encantaría verla con un hijo de ambos.Y aunque la posibilidad de un bebé aún es distante, ellos cada vez planean con más compromiso un futuro juntos.Pero a Javo algo lo tiene mal, y es el recuerdo de Manuel. Además, Mariano ( Luciano Castro ), como Miranda, no logra sobrepasar la angustia por el trágico destino que sufrió su amigo.Por ese motivo el chef decide ponerle un freno a la tristeza y le propone a Mariano tomar un trago en honor a la memoria de su querido compañero.La que no logra conciliar el sueño es Lucía ( Marcela Kloosterboer ).La flamante mamá de las mellizas parece un fantasma que va por el hotel buscando una cama para descansar.Al no poder encontrar un sueño reparador, será en el ascensor donde se duerma cuando se quede atrapada por un desperfecto técnico.Con respecto a Florencia ( Violeta Urtizberea ) y Jazmín ( Julieta Nair Calvo ), continúan con sus planes de adopción y no dudan en derribar los prejuicios que sean necesarios con tal de construir la familia con la que sueñan.En el final del episodio, Carla, Florencia, Miranda y Virginia deciden tomar una cerveza y mientras algunas de ellas lo hacen para celebrar, otras lo hacen para aliviar las penas.En esta nota: Luciano Castro Celeste Cid Gonzalo Valenzuela Marcela Kloosterboer Pedro Alfonso Nicolás Francella Esteban Lamothe Natalie Pérez Justina Bustos Violeta Urtizberea Julieta Nair Calvo LA NACION Canal Espectáculos Las Estrellas.

