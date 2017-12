© Francisco Velásquez

© Francisco Velásquez

© Francisco Velásquez

© Francisco Velásquez

Neil Patrick Harris pasó por una hamburguesería de Palermo. Foto: Twitter Cuando una celebridad de Hollywood visita el país, rara vez pasa desapercibido. Y eso es lo que sucedió con Neil Patrick Harris , protagonista de How I Met Your Mother , quien por estos días sorprendió a varios porteños paseándose por Palermo.Al parecer el comediante eligió nuestro país como destino turístico y sus paseos fueron retratados por muchos ojos curiosos.¿Neil Patrick Harris? De Boca (?) pic.twitter.com/YpBglRzDSC &? Mariano Ojeda (@MarianoOjeda_) 29 de diciembre de 2017 Tiro data para los que están re cebados con Neil Patrick Harris (? Mí vieja lo atendió y lo conoció ?? llegó el 24 y se iba a festejar navidad con la familia a algún lugar del interior ¿? Aparentemente es re macanudo pic.twitter.com/qlW2YxmR8f &? Joaquínnerspeaker (@hairodead) 29 de diciembre de 2017 Las otras fotos que le saque a Neil Patrick Harris cuando me lo encontre ahr pic.twitter.com/JiVBBbetGU &? celes ???? (@revivalesy) 29 de diciembre de 2017 El actual protagonista de la ficción Una serie de eventos desafortunados fue visto en las Cataratas del Iguazú tomando fotografías y en el barrio de Palermo, por donde pasó junto a su familia por una conocida hamburguesería de la zona.Según dicen quienes se acercaron a saludarlo, el actor se mostró muy amable con sus fans e incluso en el local aceptó posar junto a un muñeco de Barney Stinson.Decisión voluntaria o capricho del destino, llama la atención que justamente su personaje de Barney en How i Met Your Mother esté muy familiarizado con nuestro país y su economía.Casi podría decirse que Neil siempre se quedó con las ganas de conocer la Argentina.En esta nota: Neil Patrick Harris LA NACION Canal Espectáculos Personajes.

© Francisco Velásquez

Tags: Twitter, Redes Sociales

Instagram: Secretario Francisco Velasquez Petropiar ||PDVSA//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi