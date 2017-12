/ Los familiares del exasambleísta Galo Lara reiteran el pedido de la revisión de su sentencia . Su hermana Jenny Lara hizo un llamado a los conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) este 29 de diciembre del 2017 para que fijen hora y fecha para concretar ese recurso .En una entrevista en Ecuavisa, la mujer afirmó que han transcurrido cuatro meses desde que se presentó la solicitud de revisión y no se ha atendido el pedido. Aduce que su hermano atraviesa un quebranto en su salud .Jenny Lara insistió en que su hermano fue víctima de una supuesta persecución política orquestada por el expresidente Rafael Correa , pues fue declarado por el exfiscal general del Estado, Galo Chiriboga , inocente en primera instancia."Mi hermano fue el mayor denunciante de los casos de corrupción que hoy están comprobados y sentenciados", anotó.Esa petición se suma a las voces de un indulto o amnistía para el exasambleísta. Esta semana fue el Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales ( Cedhus ) quien reiteró un segundo pedido al presidente Lenín Moreno con ese propósito.El quevedeño, ingeniero en administración en ventas, de 49 años,cumple una sentencia de diez años de prisión por supuestamente ser el autor intelectual de un triple crimen en Quinsaloma ( Los Ríos ), ocurrido en el 2011.En diciembre del 2012 fue declarado inocente, pero en septiembre del 2013 recibió la condena una vez terminado su periodo como asambleísta . Esto porque perdió inmunidad política , y tras no ganar las elecciones para un nuevo periodo, fue declarado culpable y sentenciado , además se le negó la apelación de su sentencia. En el 2012 fue acusada y sentenciada su pareja Carolina Llanes .Francisco Zambrano, director de la Cedhus, aseguró a este Diario la tarde del 27 de diciembre del 2017, que la organización de derechos humanos invocó al Jefe de Estado aceptar el pedido aprovechando las fechas navideñas y de fin de año, donde se conmemora la paz y la reconciliación de las personas.También, dijo, se pidió al Presidente que se siga el ejemplo de otros presidentes de América como el peruano Pedro Pablo Kuchinzky que indultó al exmandatario Alberto Fujimori . O a Nicolás Maduro que conmutó a 57 personas consideradas como presas políticas."Consideramos que Lara es un preso político, víctima de la persecución satánica que inició contra él el expresidente Rafael Correa en represalia por las denuncias que hizo Lara en su momento en los negociados en los contratos de Odebrecht en Ecuador", comentó Zambrano.Tras ser condenado, Lara se mantuvo prófugo de la justicia, y viajó desde Colombia a Panamá en septiembre del 2013, donde fue apresado por las autoridades de dicho país y 24 horas después liberado al no encontrarse cargos en su contra en dicho territorio.Un día después solicitó asilo político por supuesto peligro que correría su vida en caso de regresar a su país, el cual le fue concedido en octubre del 2013. El lunes 9 de junio de 2014 fue detenido finalmente en Santa Catalina de la provincia central de Veraguas por la revocatoria del asilo político por parte de las autoridades panameñas .Una investigación que recoge el caso del exasambleísta fue presentada en agosto pasado en Guayaquil. Dicha información fue plasmada en el libro 'El precio de fiscalizar al correísmo: Galo Lara, crónica de una persecución'. El texto es de autoría del abogado Juan Vizueta, quien es también su defensor.Familiares de asesinados en el caso Quinsaloma denuncian presuntas amenazas La defensa de Lara dice que su cliente sufre diabetes Defensa de Galo Lara agotará recursos con organismos de los DD.HH. Galo Lara cumple su sentencia en Latacunga Cronología del traslado de Galo Lara a EcuadorCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi