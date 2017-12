© Francisco Velasquez

Se cumplen trece años de la tragedia de CromañóncerrarA 13 años de la tragedia de Cromañón -ocurrida en el barrio porteño de Once- que dejó un saldo de 194 muertos y más de 1200 heridos, el periodista especializado en policiales Gustavo Carabajal que estuvo presente ese 30 de diciembre compartió en Terapia de Noticias sus recuerdos de aquella noche. "Me despierto todavía con el grito de los padres", contó."Saqué a un chico primero y a una chica después. Como pude. Llegué a un poco más de la puerta porque no podías entrar mucho más", describió. El periodista había ido al lugar a cubrir la noticia pero por la magnitud del incendio se sumó a la ayuda inmediatamente."Cromañón fue una cámara de gas que funcionaba como boliche".La causa Actualmente, el único músico que cumple una pena por la causa es Patricio Fontanet , que está alojado en el penal de Ezeiza con una condena a 7 años.Por otro lado, Eduardo Vázquez, baterista de Callejeros, recibió una pena a cinco años de prisión por este hecho pero fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de su novia.El empresario Omar Chabán tenía 62 años cuando falleció en 2014.Había sido condenado a 10 años y nueve meses de prisión.El subcomisario Carlos Díaz, por su parte, tiene una condena de 8 años y sigue en prisión al igual que Fontanet y Vázquez.Los funcionarios del gobierno porteño fueron condenados pero, según indicó el periodista, ninguno llegó a estar más de seis meses preso.Encontranos en el canal 715/1715 HD de DirecTV, 19 de Cablevisión Digital/618 HD y Flow, 25.3 TDA y 705 Telecentro Digital.En esta nota: Omar Chabán LN+ Terapia de noticias Patricio Fontanet LA NACION Seguridad Cromañón.

