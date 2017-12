© Francisco Velásquez

Mar y ejercicio, una combinación que puede ser perfecta. Foto: LA NACION / Mauro V. Rizzi Hace poco menos de un año -exactamente el 1º de marzo-, Luciana Varas empezó con una rutina de ejercicios a la que no faltó ni aun con unas líneas de fiebre.Lunes, miércoles y viernes, en el gimnasio de la vuelta de su casa, se subía a un bici y empezaba como la llama, su "hora sagrada": la clase de spinning.Pero ahora, con las vacaciones a punto de hacerse realidad, la asistencia perfecta será interrumpida de forma intempestiva.Y, peor aún, todo el entrenamiento que con tanto esfuerzo logró acumular teme que se esfume en un puñado de días lejos de la bicicleta fija."Adonde voy no hay gimnasio ni nada parecido.Es la primera vez que me había enganchado en serio con una actividad y que me sentía bien haciendo ejercicio.Bajé 10 kilos. No me gusta correr, ni hacer fierros, ni nada de eso. Me gusta la clase, tener un profe que me marque el entrenamiento. Y mi miedo es que todo lo que logré se vaya por la borda", dice Luciana, feliz por tomarse unos días, pero inquieta por perder esa rutina saludable.Lo concreto es que mientras muchos ven en las vacaciones una oportunidad de descansar absolutamente de todo (también del entrenamiento), otros, los más fanáticos, como Luciana, visualizan un problema para seguir con su rutina de entrenamiento, más cuando esa rutina implica la utilización de aparatología específica, como spinning, pilates, electrofitness o máquinas que sólo están disponibles en un gimnasio bien equipado.Lo primero que hay que decir es que, en general, los lugares de verano cuentan con la posibilidad de suscribirse de forma temporal a un gimnasio.Y muchos complejos también cuentan con uno propio que permite continuar con el entrenamiento. Pero incluso ahora existe la posibilidad que brindan plataformas como Sin Rutina (www.sinrutina.com), que permite entrenar en distintos centros de la Argentina, Uruguay y Chile pagando una suscripción mensual que va desde los $ 649 hasta los $ 1670 por mes.Son cuatro planes que permiten rotar por distintos gimnasios y centros en la Argentina o, en caso de estar de vacaciones, al otro lado del charco o de la cordillera."Tenemos más de 700 gimnasios y centros de entrenamiento especializado en yoga, danza, crossfit y pilates en la Argentina, 200 en Chile y unos 100 en Uruguay.Las membresías permiten a cualquiera de los miembros adheridos utilizar cualquiera de los centros. En el caso de viajar a Uruguay o Chile, nos mandan un mail y nosotros los habilitamos para que puedan entrenar ahí sin pagar ningún adicional", dice Miguel Atellaniz, uno de los socios de Sin Rutina.Cuanto más alto sea el valor del plan, más centros se habilitan para entrenar. El 70% de los 7000 miembros son empleados cuyas empresas les pagan la membresía como beneficio corporativo.No hay matrículas de inscripción y la renovación es mensual."Lo interesante de la propuesta es que no te limitás a un lugar ni a un tipo de entrenamiento.Con la misma membresía podés hacer yoga, pilates, danza, aparatos, ir a un box de crossfit, hacer boxeo o incluso sumarte a grupos de running acá y en otros lados.El diferencial es que la gente puede entrenar cuando quieras, donde quieras, incluso si te vas de vacaciones", describe Atellaniz, que viene de un mundo ajeno al fitness: es licencia do en Administración de Empresas.¿Mejor al aire libre? Pero aun así, estando de vacaciones no es necesario meterse en un gimnasio para entrenar."No es conveniente encerrarse en uno", es lo primero que dice el reconocido personal trainer Daniel Tangona, elegido por empresarios y gente del show biz para que los entrene a lo largo del año y también durante la temporada de verano.Hace unos días, Tangona desembarcó en Punta del Este con su propuesta de descanso saludable para dar comienzo a una temporada que promete ser récord en cuanto a turistas argentinos."La caminata plana sirve, pero no suma.Hay que sacar provecho de las ramblas, los desniveles, las escaleras que son aliados ideales para entrenar al aire libre, lo mismo que la arena blanda: es la mejor forma de tonificar las piernas.Después de un mes de caminatas intensas sobre arena blanda, combinada con un buen plan nutricional, la celulitis se va -asegura Tangona-.Pero si la arena blanda resulta muy pesada, se puede caminar en la orilla con la arena dura. Lo único que hay que tener en cuenta es que tiene una inclinación, y entonces, para que la cadera trabaje pareja, debe completarse un tramo de ida y otro de vuelta.Y no olvidar el tren superior: llevar dos botellitas cargadas de medio o un litro para enderezar la columna y evitar que se vaya para adelante.Otra buena opción es alquilar una bici. Y tener en cuenta los horarios: en verano hay que tener cuidado con el sol, por eso los horarios para entrenar son bien temprano por la mañana o con la caída del sol".Claro que pretender seguir con la rutina similar a la que se tiene durante el año no deja de ser en muchos casos una utopía que puede volverse peligrosa."En vacaciones cometemos excesos y hacemos desajustes en la dieta. Mantener la condición física es difícil porque solemos hacer desajustes en los horarios y también en las comidas…Y el descanso no es el mejor, nos acostamos tarde, y así no llega a ser del todo reparador -advierte Tangona-.Si a eso le sumás un entrenamiento desmedido o intenso para tratar de compensar esos excesos cometidos lo más factible es que te lleves un buen susto, como un infarto.Por eso sugiero las caminatas suaves y los paseos en bici. Tomar mucho líquido, no comer tanto, decirles no a los fritos y sí a las frutas, que además aportan hidratación".También, los más techies recurren a las apps de entrenamiento, que brindan programas a medida y permiten seguir la rutina de ejercicios tal como venían manteniendo durante el año.Runtastic es una de las apps más utilizadas por los deportistas porque permite trackear mayor cantidad de deportes como surf, skateboarding, kayak y muchos más.Además, utiliza el GPS del celular para mapear las actividades y seguir el progreso en distancia, tiempo, velocidad, calorías, altitud y ritmo.Más cercana a una red social, permite compartir los resultados en Twitter, Facebook Google +. Para los que necesitan apoyo externo, tiene una función de entrenador por voz que te motiva durante el ejercicio.Alerta nutrición Pero llevar adelante una rutina de ejercicios físicos similar a la que veníamos teniendo es sólo una parte del plan para mantener lo que con tanto esfuerzo logramos a lo largo del año.Así como nos preocupamos por llevar la ropa necesaria y adecuada para ejercitarnos, o buscamos un lugar en destino para poder llevar adelante la rutina de ejercicios que veníamos llevando, es necesario pensar qué cosas podemos llevar de vacaciones para mantener la dieta.En el caso concreto de la alimentación, la médica nutricionista Andrea Miranda sugiere planificar las comidas principales para evitar salirse mucho del libreto original (es decir, de lo que solemos comer durante el año para llegar espléndidos al verano)."En general, las tan ansiadas vacaciones nos llevan muchas veces a perder el control con la comida y olvidarnos de los hábitos saludables que veníamos incorporando -sostiene la especialista-.En vacaciones nos relajamos absolutamente de todo lo que hacemos en lo cotidiano. Eso, sumado a que en estos días nos enfrentamos a una mayor oferta de comida y en mayor cantidad, hace que se vaya perdiendo el foco en la calidad", dice Miranda, que se especializa en obesidad y trastornos alimentarios.Sin embargo, la cantidad y la calidad no son las únicas cosas que atentan contra una alimentación equilibrada en vacaciones.Tal como lo había señalado el personal trainer Daniel Tangona, los desórdenes de horarios y el descanso poco reparador suelen ser enemigos de una buena nutrición."En general nos levantamos y nos acostamos más tarde y eso hace que se trastroquen los horarios habituales en los que realizábamos las cuatro comidas principales.¿El resultado? Picoteamos alimentos que no son los más saludables, generalmente con un alto contenido graso".Pero eso no es todo.Como para sumar más problemas a la hora de intentar mantener la línea lograda, Miranda sostiene que en verano el cuerpo quema menos calorías que en época invernal: "Con el frío nuestro cuerpo quema calorías de forma natural para mantener su temperatura corporal, pero esto no sucede en el verano, por eso quemamos menos calorías de forma espontánea", explica la especialista.Ante este panorama, la gran pregunta es ¿cómo hacemos para volver con el mismo peso con el que nos fuimos? "Hay algunos secretos para cuidarnos en las vacaciones y mantener la rutina -tranquiliza Miranda-.Lo primero es no llegar a la playa con el estómago vacío. Y después, hidratarse muy bien. La otra clave es llevar una heladerita que nos abastezca de los alimentos frescos previamente seleccionados, evitando los grasos.Esto nos ayuda a no tentarnos con la oferta playera. Por regla general, los snacks saludables son las frutas, y mejor si son de estación, como ananá, ciruelas, cerezas, damascos, duraznos, frutillas, melones, sandías, y uvas.También tener a mano gelatinas, pasas de uva o frutas secas y las verduras, ya que además tienen alto contenido de agua para hidratarnos.Y evitar el consumo alto de sal y alcohol para no favorecer la retención de líquidos, muchas veces responsable de los kilos de más que nos traemos".Si vamos a comer afuera, elegir ensaladas, proteínas, aunque tampoco está de más darse un gusto de vez en cuando."Con una buena hidratación y alimentos que aporten sales minerales, lograremos hacerles frente a los kilos de más. Obama -insta-a-su-sucesor-a-disenar-mejores-estrategias-para-EEUU-07012017&usg=AFQjCNHPXeaQ2G_OvUL1_rY_uBJS8iytBg' style='color:#ffffff'>www.google.comLo primordial es organizarse para no caer en las tentaciones típicas del verano", concluye la especialista.LA NACION Sábado Verano 2018.

