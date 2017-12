/ Con el incremento del salario básico unificado (SBU) se ajustan también las tarifas de multas y pagos por temas vinculados a tránsito , ordenanzas municipales, costas judiciales, regulaciones laborales , aportes a la seguridad social y otros.Para el 2018, el Gobierno estableció un salario básico mensual de USD 386; es decir, un alza de USD 11 frente al v alor fijado para este año. Según los ministros de Trabajo, Raúl Ledesma, y de Finanzas, Carlos de la Torre , el alza beneficiará a más de 591 000 empleados privados y 20 000 públicos.El personal operativo es el que, principalmente, recibirá este sueldo. El ajuste salarial rige para el sector privado y para los empleados públicos que laboran bajo las normas del Código de Trabajo.En el caso de los trabajadores que ganan sueldos superiores al básico no aplica.La nueva remuneración, además, es la base sobre la cual se fijarán los porcentajes de incremento para 21 áreas productivas (denominadas comisiones sectoriales), a escala nacional. A diferencia de los años anteriores, en el 2018 regirá un alza del 2,4% para todas las mesas; entre ellas, la agrícola, la ganadera, la pesquera, la turística y la de construcción.Iván Nolivos , exjuez y abogado laboral, dijo que las leyes, ordenanzas, acuerdos ministeriales y resoluciones establecen como referencia el salario básico para el ajuste de multas, pagos y costas. De este modo, no hace falta poner una disposición con un monto nuevo de pago todo el tiempo, sino que el ajuste se realiza de forma automática cada año.Por ejemplo, el techo de utilidades que las empresas entregan es de 24 SBU cada año. Para el 2018, el monto límite establecido será de USD 9 264.El valor del sueldo básico también define el pago para las trabajadoras remuneradas del hogar. Maritza Zambrano, representante del primer sindicato único de trabajadoras remuneradas del hogar, explicó que no están conformes con el aumento para el próximo año.La directiva, cuya agrupación aglutina a 700 personas, explicó que la mayoría de trabajadoras que laboran en esta actividad ya conocen del alza. En el país hay, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) , 7,8 millones de ciudadanos con empleo, de los cuales, el 2,7% está en el sector llamado doméstico.Con el alza salarial se modifican, además, beneficios como la decimotercera y la decimocuarta remuneraciones, ya sea que los trabajadores las reciban en las fechas fijadas por la Ley de forma completa o mensualizadas .El incremento del salario básico impactará , además, en los aportes que se realizan a la seguridad social, que subirá a partir del siguiente año.Si se consideran todos estos beneficios, el monto final que asumirá el empleador es de más de USD 450 por mes.El Gobierno analiza medidas compensatorias para los patronos que pagan el SBU.Otro elemento importante es no confundir el SBU con el salario mínimo vital. Nolivos explicó que esto es importante, porque algunas leyes no han sido actualizadas y hacen referencia al segundo concepto.El salario mínimo vital es un sueldo que se pagaba antes de la dolarización. Cuando a un ciudadano se le aplique una multa con base en el mínimo vital debe cancelar USD 4.El nuevo sueldo básico rige desde el 1 de enero.56 400 personas, con seguro de desempleo en el Ecuador Video Incentivos tributarios tras el alza salarial Video El Salario Básico Unificado se fijó en USD 386 para el 2018Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi