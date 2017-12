Carolina Stanley: "Es un mito histórico que la gente que tiene planes sociales no quiere trabajar"

Carolina Stanley: "Es un mito que la gente que tiene planes sociales no quiere trabajar"cerrarLa ministra de Desarrollo Social de la Nación Carolina Stanley participó del ciclo Mesa de Mujeres y habló sobre las personas que reciben planes sociales: "es un mito histórico que la gente que tiene planes no quiere trabajar: yo creo que la mayoría de la gente quiere trabajar, quiere empoderarse, generar sus propios ingresos y tener una vida digna".Además, dijo que "el plan no es algo que los enorgullece" y que "mucha gente que tiene un plan preferiría trabajar".En esta nota: Mesa de mujer es Carolina Stanley LA NACION Política LN+.

