MAR DEL PLATA.- Mantiene desde hace dos años una millonaria y permanente ayuda a esta ciudad, tanto en fondos frescos como en obras, y ahora la puso en el lugar más destacado de la temporada. La eligió para pasar con su familia la fiesta de Año Nuevo, le concedió para sus turistas beneficios y descuentos que no tienen localidades vecinas y cada vez que habla de vacaciones promociona estas playas por sobre cualquier otro destino del país. La gobernadora María Eugenia Vidal juega fuerte y, también en términos políticos, aplica la frase que selló cuando anticipó hace dos meses su destino de veraneo: "Yo elijo Mar del Plata", dijo.Y en eso anda.Desde el miércoles está alojada en la residencia oficial de Chapadmalal, a 25 kilómetros al sur de los balnearios céntricos.Reparte su tiempo entre sus hijos y la gestión. Anteayer llegó hasta la zona de Balcarce para supervisar obras de la ruta 29, y ayer viajo a General Pirán.Acá mantuvo varias reuniones, entre ellas con víctimas del delito y algunos familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan.Desde mitad de año puso a sus colaboradores a trabajar en alternativas para apuntalar un distrito de peso por cantidad de habitantes, visibilidad y problemática social, con varias coincidencias con el conurbano bonaerense.Más notas para entender este tema María Eugenia Vidal enfrentó a guardavidas que reclamaban por puestos de trabajo en Mar del Plata Nardone, el guardavidas sciolista que fue candidato "La importancia que tiene Mar del Plata para la provincia es la que la gobernadora le da, atendiendo sus problemas desde que asumió", confió a la nacion uno de los colaboradores más cercanos de Vidal.Es una inquietud compartida con el presidente Mauricio Macri, con quien realizó aquí un acto el 2 de enero de 2016, en su primera visita conjunta a un destino del interior.En las urnas de octubre tuvo reconocimiento.Aquí los candidatos de Cambiemos obtuvieron más del 50% de los votos, aún a pesar de los traspiés que tiene la gestión local.La relación entre Vidal y el intendente Carlos Arroyo casi no existe. Desde hace tiempo no se mostraba con él, en la campaña lo relegó a la platea y esta semana, en el acto inaugural del Operativo Sol, quedó perdido al pie de una tribuna, con legisladores y funcionarios de segunda línea.Recién ayer, en la apertura de las playas públicas y gratuitas que habilitó la provincia, se permitió saludarlo con un beso al paso.No más que eso.El vínculo casi nulo con el mandatario no es obstáculo para que la provincia intervenga en el manejo de las finanzas municipales."Les bajamos demasiados fondos, necesitamos estar seguros de qué se hace con ellos", explicó un funcionario a la nacion para justificar la designación de Hernán Mourelle, el actual secretario de Hacienda de la comuna, enviado por el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza.Ordenar y ajustar gastos es el objetivo. Y en ese andar ya hubo más de una complicación: estuvo en riesgo el fútbol de verano y la intervención directa de Vidal evitó que se eliminen beneficios históricos en tasas para los teatros.Por eso el sobresalto de ayer, con guardavidas a los que enfrentó cuando le cerraron el paso mientras reclamaban por algunos puestos de trabajo.Fue el extremo de otras advertencias que ya tuvo por aquí. Ya había pasado algún mal momento con más distancia, primero desde un balcón con insultos cuando anunciaba el proyecto de Metrobus y luego con un hombre que sorteó controles y se le acercó con cierto riesgo cuando recibía el tren que une Mar del Plata y Constitución.El miércoles tuvo docentes que asomaron frente al palco con carteles en reclamo por despidos. También referentes del reclamo contra femicidios. En este caso sin incidentes.Las encuestas ratifican el respaldo y reconocimiento que aquí tiene la gestión de Vidal.Tanto como para considerar que el candidato que lleve del hombro a la próxima elección municipal se convertirá en el nuevo intendente.¿Nombres? En principio se mencionó a Franco Bagnato, el periodista que acaba de asumir como senador provincial.Otra opción es Vilma Baragiola, cabeza de lista de concejales y ganadora en la última elección. Es conocida, suma pero en el Pro más puro le ven un motivo para desconfiar: es radical. El elegido parece ser un desconocido para Mar del Plata: Guillermo Montenegro. El ex secretario de Seguridad metropolitano, embajador en Uruguay y actual diputado nacional se crió y estudió aquí y tiene ganas de hacer el intento.Y parece que ya dio el primer paso: sin otro justificativo que mostrarlo a los marplatenses, en la presentación del Operativo Sol la gobernadora lo tuvo junto a ella, en el escenario.LA NACION Política Actualidad política.

