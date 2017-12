/ Luego de causar un gran re vuelo los días posteriores a la Navidad por su nuevo rostro , la cantante mexicana Thalía utilizó las redes sociales para pronunciarse respecto a las críticas .ÂThalía no ha confirmado o negado si se realizó un procedimiento quirúrgico en el rostro. Difundió lo que parece ser una respuesta a las críticas que ha recibido en los últimos días por medio de sus historias de Instagram .ÂLa noche de ayer (28 de diciembre de 2017), la mexicana compartió por este medio con los usuarios de la red social una cita bíblica: "No juzguéis, para que no seáis juzgados". La frase pertenece al evangelio según San Mateo.ÂLa cantante mexicana Thalía difundió ayer 28 de diciembre de 2017, en sus historias de Instagram, lo que parece ser una respuesta a las personas que la criticaron por un supuesto cambio de rostro. Foto: captura/ Instgram Thalía.El pasado 24 de diciembre de 2017, Thalía sorprendió a sus seguidores difundiendo un video y fotografías que la mostraban con el rostro hinchado . Esto llevó a sus fanáticos a criticarla por un supuesto exceso de botox.ÂLa cantante Thalía causó re vuelo en las redes sociales luego de difundir en su cuenta de Instagram un video y una fotografía que la muestra con el rostro más hinchado. Fotos: Facebook / Instagram/ Thalía.La cantante posteriormente eliminó el video en el que deseaba felices fiestas a sus seguidores y que se llenó de comentarios como "su cara se ve muy inflamada, sus labios muy gruesos. Se ve mucho mayor" o "no te favoreció lo que te hiciste".ÂLa publicación que sí sigue disponible en su cuenta de Instagram y que también le valió cientos de críticas es una que muestra a la cantante junto a su pareja Tommy Mottola y a sus hijos Sabrina y Matthew.ÂEnjoying our traditional pre-Christmas gatherings with family and friends! I love this time of the year. Happy Holidays loves!!! 🎄🎉 Pre-navidad tradicional con amigos y familia. ¡A disfrutar la magia de la Navidad! Amo esta época del año. ðŸ'– ¡Felices fiestas amores míos! #amolanavidad #navidad #christmas #happyholidays #merrychristmas 🎄🎠🏼🎁ðŸ'ŒUna publicación compartida de Thalia (@thalia) el Dic 23, 2017 at 7:07 PSTThalía y otras celebridades que han cambiado su rostro Thalia sorprendió a sus fanáticos con un nuevo rostroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi