/ El quiteño Juan José 'Jota' Ponce será uno de los dos representantes del país en el Rally Dakar 2018 . Él participará como co piloto , junto al equipo peruano Duro 4x4 .'Jota' tiene una relación de 15 años en el mundo de los motores. Fue así como conoció al peruano Diego Weber , el piloto del equipo Duro 4x4 en el 2007 , mientras ambos competían en Piura . Su afición a los autos Toyota les sirvió para entablar amistad y después para integrar el equipo técnico de Weber.Entre el 2014 y el 2016 participó con ellos en dos ediciones de la competencia Caminos de Inca, además de dos válidas peruanas de cross country. En este último año pasó a ser parte del equipo, como co piloto de Weber, con quien pudo ganar el Baja Inka y el Campeonato peruano de Cross Country , ambas competencias en categoría T 1.1.El equipo con el cual participará el ecuatoriano es reconocido por su experiencia y rendimiento en pruebas automovilísticas , especializados en 4x4 y rally .Sus integrantes son mecánicos capacitados para las competencias de rally y offroad. Para la edición del Dakar 2018 , el equipo preparó, en conjunto con Toyota del Perú y del Ecuador , una camioneta Hilux para la categoría T1.S ."Dada a la robustez del vehícu­lo es bastante estándar, va con las modificaciones básicas. Nosotros apostamos por acudir a este evento con un vehículo estándar, pero que soportará la competencia", argumentó el co piloto El auto cuenta con motor Turbo Diésel 2 800 cm³ 1GD-FTV 100% original , al cual se le ha modificado la electrónica para obtener mejores prestaciones. Sin dejar de lado que posee implementos de seguridad apegados al cumplimiento a la norma de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) , vigente para el 2018 .Además de preparar la camioneta el equipo no ha dejado de lado su preparación. En especial en el caso de Juan José , que tiene que habituarse a trabajar en dunas, en los días previos a la competencia.'Jota' Ponce tiene experiencia en terrenos de piedra y lodo, donde participó en los últimos años en Ecuador . Es por ello que durante este año debió viajar por varias ocasiones a Perú para prepararse.Adicionalmente, se mantiene en constante actividad física , esto le permitirá afrontar el desgaste propio de la competencia. La misma que atravesará complicados desiertos y montañas de Perú, de ­Bolivia y de Argentina. "Hay que mantenerse haciendo de­porte, la emoción de partici­par en el Dakar nos ayuda", ­comentó 'Jota'.Juan José tiene previsto viajar hoy a Perú para prepararse con el equipo el 1 y 2 de enero. Después -el 3, 4 y 5 de enero- realizará revisiones del ve­hículo para dejarlo listo para el sábado 6 de enero, que arrancará la competencia en Lima .El Dakar del 2018 es el décimo que se realiza en Sudamérica . Tendrá 14 etapas , que recorrerán Perú , Bolivia y Argentina . Partirá de Lima y descenderá hasta Arequipa .Posteriormente llegará a Bolivia , donde atravesará áreas montañosas y desiertos altos . En Argentina se encontrarán nuevamente con clima cálido, en Córdoba , donde terminará la competencia."Recorreremos cerca de 9 000 kilómetros , en total, casi 700 diarios . Esto es un reto para nosotros en todos los aspectos", concluye 'Jota' Ponce.