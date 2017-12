/ El 2017 fue un gran año para la industria de los videojuegos a nivel mundial. Grandes títulos como "Resident Evil 7", "Zelda: Breath of the wild" o "Super Mario Odyssey" conquistaron tanto a la crítica especializada, como a 'gamers'.Cinemática inicial del videojuego "Dragon Ball Fighter Z": Asimismo, han habido novedades en cuanto a hardware, con Nintendo y Microsoft como indiscutibles protagonistas. La desarrolladora japonesa con su consola híbrida Switch, mientras que la firma propiedad de Bill Gates sorprendió con su nueva Xbox One X.Por otro lado, videojuegos como "Cuphead" también tuvieron su momento de fama. El videojuego de estilo "vintage" se volvió tendencia entre los jugadores al popularizarse también en las redes sociales Pero si este año fue bueno para la industria, el 2018 promete arrancar con el acelerador presionado al máximo. En enero llegaran entregas que súper anunciadas como "Dragon Ball Fighter Z" o "Street Fighter V Arcade Edition".(Con información de GDA/Emol)Seguir a @tecnoycienciaEC Más nooticias de Tecnología en…Tweets by tecnoycienciaEC Notas relacionadas Pokémon Go: Hariyama, la nueva estrella de los gimnasios Nintendo Switch: Cartuchos de 64GB no llegarían hasta 2019 Cuphead: El impresionante récord que consiguió el juego indieCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi