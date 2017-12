/ Una de las noticias que remeció el mundo tecnológico fue la revelación de la firma Apple que admitió ralentizar el funcionamiento de los iPhone antiguos . La compañía explicó que esta medida previene que las baterías de ión-litio fallaran y eso apague el móvil sin aviso.Esta práctica no bien tomada por los usuarios, quienes demandaron que lo hecho por Apple sirve para impulsar las ventas de los últimos iPhone , acusación que fue desestimada por la empresa.Después de la presión mediática en redes sociales por parte de los usuarios, Apple pidió disculpas por no avisar este tipo de prácticas .Esta controversia generó que muchos usuarios no conozcan si sus iPhone han sido afectados o no con la medida de Apple ¿Por qué Apple tuvo que realizar este tipo de medidas?Este no es solo un problema de Apple . Las baterías de ión-litio son una buena solución para los móviles porque se cargan rápido y tienen un diseño compacto. Sin embargo, también son volátiles y suelen degradarse con facilidad. Las baterías han tardado décadas en soportar las nuevas formas en que los móviles consumen energía. Apple sostiene que sus baterías deberían durar por lo menos 500 ciclos de carga. En este caso, los iPhone recargados por un año o más, tendrán una batería degradada a tal punto de no poder proporcionar la energía necesaria para los picos de uso del software, provocando que los teléfonos se apagaran repentinamente.IFixit, una compañía que se dedica a desarmar equipos, evaluar cuán fácil es repararlos, y recomendar técnicas, analizó el equipo en su canal de YouTube. (Foto: ifixit)La batería del iPhone puede soportar 500 recargas. (Foto: ifixit)InternetAnte ello, la solución de Apple era disminuir la velocidad de los procesadores en los dispositivos afectados, dando como resultado una lentitud en el móvil, a lo que Apple afirma que es la mejor opción.¿Cómo saber si Apple ha ralentizado un iPhone Lo primero que se debe hacer es comprobar qué versión de iOS tiene el iPhone Apple dijo que empezó a limitar el poder de procesamiento en los iPhone 6, 6S y SE en la versión 10.2.1. En el iPhone 7, era la versión 11.2. En caso una persona cuente con estos móviles es probable que Apple los haya ralentizado.También se puede descargar una aplicación que analiza la potencia de la batería para ver si el dispositivo tiene una batería degradada. Si los resultados demuestran que la batería está muy mal, es probable que Apple ya haya empezado a ralentizar el móvil.Geekbench, la firma que descubrió que los iPhone s tenían un procesador lento ofrece una app por US$ 0.99 que puede identificar si el móvil va lento.(Foto: Geekbench)(Foto: Geekbench)En esta imagen se puede ver que el dispositivo ( iPhone 6S) está teniendo dificultades para trabajar. Los benchmarks de menos de 2500 en un iPhone 6S y 3500 de un iPhone 7 indican problemas.¿Cómo repararlo?La batería de un smartphone no se puede arreglar, solo reemplazar. El usuario puede optar por acudir al Soporte Técnico oficial de Apple o reparar el móvil por su cuenta. La primera opción sin duda será la más costosa, por lo sofisticadas que son las piezas de un iPhone Aunque, como asegura el portal The Verge, varias tiendas de reparación locales pueden hacer lo mismo a un menor costo, aunque dependerá del usuario saber qué calidad de reparación realizan, porque podría perjudicarse el funcionamiento del iPhone Seguir a @tecnoycienciaEC Tweets by tecnoycienciaEC Notas relacionadas Móviles: Los smartphones más esperados de 2018 [FOTOS] Pokémon Go: Hariyama, la nueva estrella de los gimnasios WhatsApp o Instagram: ¿Qué compra benefició más a Facebook Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi