Desde su arribo a Lima para pasar las fiestas y vacaciones, Stephanie Cayo no se ha cansado de generar material para los portales de espectáculos. Esta vez, la actriz compartió en Facebook el video de una coreografía realizada sobre una pequeña embarcación en el mar limeño.El clip es una especie de promoción que la joven figura de "Club de Cuervos" de Netflix hace a Dance Studio, escuela de baile que tiene su hermana Fiorella Cayo en la capital peruana."Así bajamos todo el panetón con Nutella que nos comimos el 24 en la noche. Mi hermana Fiorella cumple años el 25 de diciembre en Navidad y es nuestra tradición ponernos a bailar. Siempre gracias a Dance Studio, escuela que amamos a morir", dice la leyenda del video subido a Facebook la tarde del viernes.En la coreografía bailan, además de Stephanie Cayo , su hermano --el cantante Macs Cayo-- y Fiorella Giampietri. Como "público" está su novio, Chad Campbell.En Facebook la actriz nacional cuenta con casi 1.2 millones de seguidores que siguen permanentemente sus publicaciones.Cabe indicar que Stephanie Cayo también compartió el clip de esta coreografía en Instagram, donde alcanzó 120 mil visualizaciones en seis horas.Asi bajamos todo el Panetón con Nutella que nos comimos el 24 en la noche. Mi hermana @fcayo cumple años el 25 de diciembre, en Navidad! Y es nuestra tradición ponernos a bailar. Siempre gracias a nuestra escuela @dancestudioperu que amamos a morir!! ❣️✨ðŸ'ƒðŸ¤¸ðŸ½â€â™€ï¸ Dance Studio empieza el verano con TODO el 8 de Enero ðŸ"¥ Coreografía de @macsmute con @fiorellagiampietri y @fcayo Dirección y cámara de @barbaracayo Artista invitado @chaco3 🤣Una publicación compartida por Stephanie C A Y O ðŸ" (@unlunar) el Dic 29, 2017 at 8:46 PSTAquí abajo puedes ver algunas de las últimas fotos subidas por Stephanie Cayo a Facebook