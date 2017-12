/ Llegó el momento más esperado de " Dragon Ball Super " desde que inició el Torneo de Poder: la confrontación de los universos 7 y 11, lucha donde cualquiera podría declararse ganador. No obstante, los seguidores del anime deberán esperar más tiempo del usual.En canal que emite en Japón " Dragon Ball Super ", Fuji TV, tiene otro contenido que reemplaza la programación usual del canal de este fin de semana: especiales para despedir el año 2017.Así, " Dragon Ball Super " 122 pasará a emitirse en Japón el domingo 7 de enero del 2018 a las 9:00 a.m., que por las horas de diferencia con Latinoamérica equivaldría a la noche del sábado 6.En el episodio Vegeta intentará derrotar a Jiren, el peleador más fuerte del Universo 11, alguien al que Gokú ha sido incapaz de vencer. Freezer, por su parte, escoge como oponente al veloz Dyspo. Completa el trío de enemigos Toppo, quien se caracteriza por su prominente bigote."Solo nuestro Universo 7 y el Universo 11 liderado por Jiren se mantienen. Vegeta entra en una batalla desesperada con Jiren. ¡Vegeta, incluso tú no podrás golpear a Jiren tan fácilmente! ¡Consigue poder más allá de tus límites!", dice Gokú en el adelanto del episodio.Con el título de "¡Por el orgullo! ¡El desafío de Vegeta para ser el más fuerte!", el episodio será especial, pues contará con el trabajo del animador Yuya Takahashi, quien se caracteriza por otorgar a la serie un estilo similar al de " Dragon Ball Z ", tal y como lo hizo en el episodio 114 (Gokú vs Kale y Caulifla).DATO" Dragon Ball Super " 112 estará disponible para América Latina el sábado 6 de enero en Crunchyroll.Notas relacionadas "Super campeones" y otros esperados animes que llegan en 2018 "Dragon Ball Super": ¿qué sucederá en 2018? [FOTOS] "Dragon Ball Super": el Universo 7 perdió a otro luchadorCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi