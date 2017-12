/ La Asociación Nuestro Patrimonio ha exigido este viernes en un comunicado que se cumpla por parte del Ayuntamiento capitalino el acuerdo unánime del pleno de proteger más inmuebles históricos en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.La misma organización lamenta que "la falta de acuerdo entre el Ayuntamiento de la capital tinerfeña y el Cabildo de Tenerife para preservar fachadas históricas en el antiguo barrio de Miraflores vaya en perjuicio del patrimonio histórico y reclama diálogo entre ambas administraciones públicas".Son más de 500 los inmuebles que el Cabildo quiere catalogar como patrimonio histórico (en su inmensa mayoría solo las fachadas) y la asociación exige al Ayuntamiento que justifique técnicamente, caso por caso, las razones por las que se ha negado a catalogarlos.La Asociación Nuestro Patrimonio exige, por enésima vez desde 2014, que se reactive el prometido Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, que no se reúne desde 2009. La asociación defiende reformas legislativas para impedir casos como el de la capital tinerfeña.Ante las noticias de que no han prosperado las conversaciones entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo para preservar inmuebles históricos en el antiguo barrio de Miraflores, hasta el punto de que el Consistorio, a raíz de una paralización cautelar por el Cabildo del derribo de un edificio antiguo en la calle de Puerta Canseco, ha decidido recurrir a la vía judicial para intentar avalar la autorización de demolición, no solo en este caso sino como precedente para todos los demás previstas o posibles en esta u otras zonas de la ciudad, la Asociación Nuestro Patrimonio expone las siguientes consideraciones:"1. Expresamos nuestra preocupación por la falta de acuerdo institucional entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo de Tenerife sobre la preservación de valores patrimoniales históricos.2. Pedimos a ambas instituciones que abran y mantengan una vía de diálogo político y técnico (en el que se aborden todas las soluciones posibles) ante la dimensión de este problema en la pérdida de potenciales valores patrimoniales arquitectónicos, problema que no se circunscribe al antiguo barrio de Miraflores, sino que ocurre en toda la ciudad, con más de 500 inmuebles que el Cabildo, motivadamente en informes técnicos, propone desde 2007catalogar, es decir, proteger, por sus valores históricos y/o artísticos, pero sorprendentemente solo se ha catalogado una veintena de fachadas y ya se ha derribado al menos otra veintena de esas edificaciones.3. Como venimos reivindicando desde 2014, reclamamos una vez más la reactivación del Consejo Municipal de Patrimonio HIstórico, que no se reúne desde 2009, formado por profesionales expertos en la materia, con representación también de asociaciones cuyo objeto sea también ese ámbito temático y cuya composición debería ser ratificada por el pleno municipal, a ser posible por unanimidad.4. Pedimos que cuanto antes se dé cumplimiento al acuerdo unánime del pleno municipal, adoptado en junio de 2017 y según el cual, una vez constituido de nuevo dicho consejo municipal, este estudie la revisión del catálogo municipal de inmuebles patrimonio histórico teniendo en cuenta los informes del Cabildo que desde 2007 proponen más catalogaciones.5. Pedimos una argumentación técnica del Ayuntamiento santacrucero que justifique, desde el punto de vista del patrimonio histórico, por qué no han sido catalogados (y, por tanto, se pueden demoler) los inmuebles que el Cabildo, de forma motivada, propone preservar.6. Una vez más dejamos patente nuestro apoyo a la necesaria mejora urbanística del antiguo barrio de Miraflores, pero de forma que, ante lo avanzado ya de los procesos y autorizaciones administrativos en este ámbito, se puedan compatibilizar los derechos particulares con los intereses generales de la preservación de valores arquitectónicos históricos de la ciudad.7. Abogamos por que la nueva Ley de Patrimonio Cultural ya en trámite por parte del Gobierno canario prevea un reparto de competencias y unos procedimientos que eviten situaciones como la de Santa Cruz de Tenerife -aunque también ocurre en otros municipios-, donde pueden desaparecer valores patrimoniales históricos por esta llamativa disparidad de criterios entre un Cabildo y un ayuntamiento.8. Recordamos que en un informe recabado por esta asociación en agosto de 2017, el Servicio Insular de Patrimonio histórico del Cabildo concluyó, en línea con sus informes anteriores de 2007 y 2010, que en la manzana de Miraflores deben conservarse, cuando menos, las fachadas de cinco inmuebles por sus valores históricos y artísticos".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi