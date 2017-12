/ La organización profesional COAG-Canarias se mostró este viernes muy preocupada por la situación que afecta en estos momentos al plátano isleño, la actividad agrícola más importante en el archipiélago, en la actualidad con dificultades para colocar su oferta de fruta en Península y, por ello, con retiradas ( picas ) continuas de la comercialización de toneladas de plátanos en meses que tradicionalmente han sido los más propicios para vender en el resto de España y además a la mejor cotización. En este año, 2017, los plataneros de las islas han reutilizado o picado más de 15 millones de kilos, con una parte de esa fruta destinada al Banco de Alimentos, no más de tres millones a fecha de 13 de diciembre pasado , según informó la propia Asprocan.La citada entidad agraria aseguró que ese sector agrícola vive en estos momentos "una situación de incertidumbre y de luchas internas que ya está teniendo efectos negativos sobre los productores" , y añadió, tal y como se recoge en una nota de prensa, que ello "puede verse agravado si no se adoptan decisiones pensando en el conjunto de los agricultores".Según señala COAG-Canarias, "el plátano es una actividad a la que, entre otras cuestiones, la unidad de acción le ha permitido ir consolidando un reconocimiento y una valoración del producto en el mercado, aparte de la estabilidad en los marcos de apoyo. Todo esto ha facilitado el mantenimiento de la producción a lo largo de los años y la comercialización de la práctica totalidad de la oferta en Península, lo que ha sido clave (…) para que se fuese tomando conciencia de que, a pesar de existir varias entidades de comercialización, el plátano de Canarias era un único producto y además tenía características específicas en cuanto a forma, color o sabor".Sin embargo, advierte COAG, a partir de "las decisiones de retirar del mercado miles de toneladas en estas semanas (desde mediados de noviembre), se han estado produciendo decisiones por parte de distintas entidades de comercialización que amenazan la unidad de acción", en alusión al abandono de Asprocan por dos organizaciones de productores de plátanos (OPP): Europlátano y Llanos de Sardina.Teniendo en cuenta ese escenario de desunión, COAG-Canarias "desea poner de manifiesto su preocupación por la situación creada; por ello, quiere instar a las entidades a que tengan altura de miras. Las guerras entre OPP para robarse agricultores o la adopción de decisiones de mercado cortoplacistas, las que a medio y largo plazo pueden suponer un fuerte lastre para el conjunto de los productores, deben evitarse".La misma organización concreta que "las soluciones pasan por avanzar en la planificación de las producciones, por armonizar la selección de las categorías entre entidades y por concertar en los ámbitos de la producción y comercialización aquello que la legislación permite. También, por utilizar eficazmente y cuando sea necesario los instrumentos de retirada o pica , aunque con una estrategia a medio y largo plazo de ir reduciendo su aplicación".COAG-Canarias también destacó la relevancia en esta coyuntura de la labor de mediación del Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Agricultura. Las OPP díscolas y el viceconsejero del Sector Primario, Abel Morales, mantuvieron este jueves una larga reunión con el objeto de que estas entidades retornaran a Asprocan. Por ahora, esto no se ha logrado, sobre todo porque las condiciones que ponen esas dos OPP para regresar al grupo no son compartidas por las cuatro entidades que no lo han abandonado: Coplaca, Cupalma, Plataneros de Canarias y Agriten.Reuniones sin resultados efectivos Según fuentes consultadas por Tenerife Ahora , en la Consejería de Agricultura se trabaja a todo tren para lograr la vuelta a la unidad en Asprocan, un camino ordenado por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Este parece que incluso dio un plazo para cumplir tal objetivo: el 4 de enero de 2018.De no volverse a la unidad de acción, a una Asprocan con seis entidades, no con las cuatro actuales, el presidente de Canarias advirtió que no descartía cambios en el decreto que regula las condiciones de constitución de las OPP para elevar el parámetro de producción necesaria a los 100 millones de kilos, lo que dejaría una Asprocan con dos o tres OPP como mucho, en vez de las seis actuales (el umbral vigente está en 30 millones de kilos).Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi