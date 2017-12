/ El principal partido de la oposición en Firgas propondrá al Ayuntamiento que actúe en los juzgados contra el alcalde dimitido, Manuel Báez. Compromiso por Firgas - Nueva Canarias, pide que el Consistorio actúe como acusación particular contra el máximo regidor, tras publicar Canarias Ahora que suplantó a su hijo en las oposiciones de más alto nivel de la Comunidad Autónoma de Canarias y después de publicarse la confirmación de un testigo presencial que lo vio a la misma salida del examen.Comfir también propondrá a Nueva Canarias que actúe en el haga las gestiones pertinentes para solicitar la comparecencia parlamentaria de algún representante del Gobierno de Canarias y que explique estos hechos "tan graves" y cómo es posible que un alcalde pueda saltarse todos los filtros de unas oposiciones y acabe realizando un examen en el que no estaba inscrito, ni tenía la cualificación suficiente, suplantando la identidad de una persona.La formación subraya que el daño que se le ha ocasionado al municipio de Firgas, al Ayuntamiento y por ende a los vecinos de Firgas," justifican sobradamente la personación como acusación particular en defensa de los intereses del municipio, de su buena imagen y honorabilidad".Recuerdan que la condición de alcalde en los hechos producidos ha sido fundamental para la amplia cobertura que han prestado los medios regionales y nacionales y hace indisoluble lo acaecido con el ámbito privado.El partido asegura que no dudará en llevar a cabo todas las acciones necesarias para reparar "el gravísimo daño ocasionado a la Villa de Firgas y a sus vecinos, por la fraudulenta actuación del regidor de Coalición Canaria".La formación señala que "las mentiras y respuesta tibia de algunos, sólo cabe firmeza y responsabilidad que nos exigen los ciudadanos".Además, ve "asbsolutamente necesario" que se lleve a cabo una profunda investigación en Función Pública, por respeto a los demás opositores, a los funcionarios que se han visto señalados y a todos los/as canarios, de tal manera que se despeje cualquier duda sobre la honestidad en los procesos selectivos y en el quehacer de la Administración Autonómica.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi