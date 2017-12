/ El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, considera que si su equipo gana este sábado el derbi canario de la Liga Endesa en la cancha del Iberostar Tenerife, la afición "les perdonará muchas cosas", en un partido que ve sin un favorito claro y abierto "al 50%". El técnico del conjunto grancanario ha reconocido en rueda de prensa que su conjunto afrontará este choque con un importante desgaste, tras el encuentro de Eurocopa del pasado miércoles ante Asvel Villeurbanne. "El desgaste que llevamos es grande después del partido del otro día con tres prórrogas, con lo que tenemos poco tiempo para recuperarnos físicamente antes de ir a Tenerife para medirnos a un conjunto que lleva toda la semana pensando y preparando tranquilamente este encuentro", indicó. Pese a ello, Casimiro ha anunciado que sus jugadores están recuperados para el duelo regional de este sábado. "El equipo estaba cansado y lo notamos el día del Betis, pero ante Asvel hicimos un muy buen encuentro y, si hubiéramos ganado, todo el mundo estaría hablando de que fue un partidazo. Para los espectadores fue un partido magnífico y creo que nuestro conjunto ya está recuperado física y anímicamente para este encuentro en Tenerife", ha apuntado. Por otro lado, el máximo responsable técnico ha agradecido el exigente calendario que le espera al equipo en enero de 2018, con un total de nueve partidos, incluidos dos desplazamientos a Turquía. "Gracias a Dios tenemos este calendario, porque eso significa que estamos a buen nivel y que seguimos compitiendo en Europa, y deseando hacerlo muy bien para que esto siga siendo así en febrero y en marzo. No podemos pensar en mirar más allá del día a día y centrarnos en el siguiente encuentro para que no se nos haga cuesta arriba", ha señalado. Así, de cara ante el inminente partido ante Iberostar Tenerife, Casimiro ha dicho que sabe la importancia que tiene un derbi. "Si ganamos en Tenerife, se nos perdonarán muchas cosas y, además, volver al sendero de las victorias nos hará sentir mucho más reforzados y con mejores sensaciones", ha manifestado. Para este encuentro será duda el veterano base Albert Oliver, con molestias físicas, que en cualquier caso se desplazará a la isla vecina. "Debemos preparar el equipo lo mejor posible y afrontar cada partido con garantías de competir y hacer siempre nuestro máximo esfuerzo para conseguir la victoria. No considero que Tenerife sea favorito; creo que estará al 50 %, pese a que el ambiente será fuerte, y lo prefiero así que vivir la tranquilidad que hay en un teatro", ha indicado. Finalmente, Casimiro, que ha explicado que no ha contando en los últimos encuentros con el joven pívot norteamericano Luke Fischer por motivos técnicos, ha opinado que la incorporación de su colega Fotis Katsikaris le ha venido bien a Iberostar Tenerife. "Fotis le confiere carácter a nuestro rival, y creo que se ha incorporado fácilmente al equipo, al igual que los jugadores también se han ajustado con rapidez a su nuevo técnico, por lo que diría que ha sido una comunión perfecta", ha concluido.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi