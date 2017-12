/ El alcalde de Firgas, Manuel Báez, (Coalición Canaria) ha dimitido este viernes tras descubrirse que suplantó a su hijo en las oposiciones de más alto nivel de la Comunidad Autónoma de Canarias y después de publicarse la confirmación de un testigo presencial que lo vio a la misma salida del examen. También ha renunciado a su acta de concejal.Alexis Henríquez (PSOE), alcalde accidental del municipio, asegura que la notificación oficial de la dimisión ya ha sido registrada en el Ayuntamiento. Este mismo viernes el socialista había exigido a Manuel Báez que abandonara la alcaldía ante la gravedad de los hechos. "Es un hecho muy grave. No sabemos qué ha llevado a don Manuel a cometerlo, pero no tiene ninguna explicación saltarse la Ley", denunció.El socialista asumirá la alcaldía durante estos días, pero en el próximo pleno se conformará un nuevo gobierno, que estima que se celebre en unos diez días.En este cambio de gobierno ya está trabajando la oposición que aseguró este jueves que hay entendimiento. En estos momentos se encuentra en mayoría tras la marcha de un concejal de las filas nacionalistas: Javier Perdomo, actualmente no adscrito y, junto a Compromiso por Firgas-Nueva Canarias (COMFIR), Partido Popular (PP) e Iniciativa Ciudadana de Firgas (ICFIR), suman siete concejales.Coalición Canaria ha informado en comunicado de que en los próximos días se reunirá para analizar la situación política en Firgas.El Gobierno de Canarias ha abierto además una investigación sobre la suplantación del alcalde en este examen. Este mismo viernes se reunía el Tribunal de Selección para analizar estos hechos y tomar medidas.Báez dimite después de haberse tomado unas repentinas vacaciones desde el pasado día 22 diciembre para meditar si dimite como alcalde por motivos conyugales, según comentó él mismo a este periódico.En el escrito presentado este viernes por Báez subraya que el pasado 19 de diciembre presentó su dimisión por "motivos personales", pero el día 26 de ese mismo mes retiró esa dimisión. Si embargo, este viernes ha presentado su dimisión definitiva.Primeras estrategias de defensa Fuentes de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias han confirmado que el ya exalcalde de Firgas ha reconocido por escrito ante Función Pública haber suplantado a su hijo en las oposiciones al más alto escalafón de funcionarios de la Comunidad Autónoma.Ese escrito ha sido remitido al tribunal calificador de esas pruebas, presidido por el titular del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, para que lo incorpore al expediente que a partir de hoy quedará abierto para depurar responsabilidades.Esta estrategia persigue a todas luces ir armando la defensa jurídica de Manuel Báez de cara a una más que posible imputación penal por delitos tan graves como la falsedad en documento público (firmó un examen de unas oposiciones públicas) o el de suplantación de identidad.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi