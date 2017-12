/ La Isleta está cansada de la especulación en el Istmo de la ciudad pero, sobre todo, de que exista una planificación en el punto neurálgico de la zona Puerto a espaldas de los palmenses. Por eso, este mismo viernes han estado vecinos del barrio en el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria donde el Foro por La Isleta, una federación que agrupa a una treintena de entidades del barrio, ha tomado la palabra. En un ruego de la ciudadanía ha exigido al Consistorio insular la elaboración de "un plan estratégico para La Isleta" y que cuente con ellos para así dejar de recibir "noticias sorpresas a través de los medios de comunicación de proyectos de empresarios o de las instituciones sin un consenso".El viceportavoz del Foro, Juan Tomás Moreno, tomó la palabra en el Salón Dorado de las Casas Consistoriales acompañado por una decena de vecinos del barrio que se pusieron de pie y mostraron durante toda su intervención el cartel con el que habían empapelado en los últimos días distintas calles de La Isleta. Moreno enumeró en tres preocupaciones las inquietudes: a la especulación en el istmo le unió el arreglo del alcantarillado del barrio, que a su parecer es lo que está provocando la contaminación de El Confital, y otras amenazas para la zona como el posible teleférico o el traslado de la depuradora de Barranco Seco a terrenos del Puerto de La Luz.Moreno urgió al grupo de gobierno a comenzar lo antes posible las obras de renovación del alcantarillado del barrio porque entiende que "probablemente la causa principal de la contaminación de El Confital" es que el mismo está "obsoleto, con cerca de 100 años de antigüedad", a lo que hay que añadir que muchas viviendas están sin conexión al sistema general de alcantarillado, manteniéndose aún pozos negros del barrio. "Dada la orografía de La Isleta y la porosidad del terreno volcánico, las aguas fecales se deslizan y se desplazan a la zona de El Confital por el subsuelo", deducen desde el Foro.Según expuso Moreno, Emalsa tiene una propuesta de actuaciones urgentes en las calles más altas del vecindario presupuestadas en más de un millón de euros, pero la Concejalía de Aguas "informa que dicha obra se llevara a cabo cuando exista presupuesto para ello. Es decir, se planificará las obras para mitad del próximo año que, con su aprobación, al final se empezaría en el 2019, con lo que el baño en El Confital estaría prohibido en el próximo verano del 2018 y 2019", lamentan. Además de apresurar a adelantar estas actuaciones, Moreno expresó que aprovechando estas obras también se podría soterrar el cableado eléctrico y las líneas de telecomunicación para así dejar de dar "una imagen de barrio marginal y abandonado" con un cableado que atraviesa calles y rodea fachadas.Mientras, sobre el istmo, recordó que es el mayor nudo conflictivo del tráfico en Gran Canaria con flujo constante de un transporte rodado que está "cada vez más saturado". Esta saturación comenzó con la construcción del Centro Comercial El Muelle y, aunque se evitó la Gran Marina que pretendía hacer Josefa Luzardo, la especulación continuó, primero con la construcción del acuario Poema del Mar , que entienden que traerá una mayor congestión del tráfico, y en el futuro con los planes de hacer un hotel "que no debería superar las seis plantas pero que, negociando un intercambio de terrenos con el edificio de la Fundación Puertos de Las Palmas, permitirían 50 metros de altura en espacios que deberías ser zona verde y de esparcimiento", y con la creación de un taller de reparaciones de megayates "en la zona colindante con el cajón del acuario, otro mamotreto de una altura superior a la iglesia de la Luz"."Todo esto para una actividad privada, que se adueña además de espacio del puerto, que es espacio público, ¿cabe todo en el istmo? Tenemos el Centro Comercial El Muelle, el acuario, el taller de megayates, grandes hoteles, grandes edificios comerciales, el proyecto de la pasarela…Esta acumulación de paredes con efecto pantalla produce un alejamiento cada vez mayor de La Isleta y el Puerto con el resto de la ciudad y originan destrucción de espacios públicos que podrían ser lugares lúdicos, para el ocio y el esparcimiento", advirtió en el pleno el Foro, al tiempo que pidió que se solucionara la salida de La Isleta como primera medida antes de seguir aumentando el número de instalaciones industriales y hoteleras.Así mismo, en la intervención trajo a colación el teleférico ideado para llegar al Paisaje Natural de La Isleta que "aunque hace meses que no se habla de él en la prensa, Ibarra informó al Foro que sigue en su cabeza, incluso con salida desde la plaza Manuel Becerra".Por último, sacó el tema del posible traslado de la depuradora de Barranco Seco a terrenos portuarios. Moreno señaló que "según el concejal de Aguas La Luz es un sitio alejado del núcleo poblacional, nosotros opinamos lo contrario. El Puerto es parte de la Isleta y además no hay que olvidar los alisios, vientos que salen del nordeste de La Isleta y se mueven hacia el suroeste del barrio, Las Canteras y la ciudad. Estamos en total desacuerdo que se realice este traslado de forma improvisada y menos cuando la decisión del traslado no corresponde a un estudio global de las necesidades de la ciudad sino que obedece a la gran presión, muy legítima, de los vecinos de Barranco Seco". Ante esto, desde el Foro creen que la solución pasaría por elaborar un nuevo plan estratégico de aguas residuales de la isla, dado que el que existe es del año 2007, y rehabilitar y modernizar la EDAR de Barranco Seco para quitar los malos olores y aumentar su capacidad.Cerró la intervención pidiendo al Ayuntamiento "que se siente con nosotros para planificar el futuro de nuestro barrio, es necesario y por ello rogamos que se elabore seriamente un plan estratégico para La Isleta, no queremos recibir constantemente noticias sorpresas a través de los medios de comunicación de proyectos de empresarios o de las instituciones sin un consenso, sin planificación global y sin que contemplen los aspectos de sostenibilidad y medioambiental".A la salida del Salón Dorado el concejal del distrito, Sergio Millares, le comentó al viceportavoz que con algunos matices, compartía lo expuesto en el alegato.