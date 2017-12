© Aeroquest LLC

Lima, dic. 29. El procurador anticorrupción Amado Enco sostuvo hoy que el expresidente Alberto Fujimori debe una reparación civil de 54 millones de soles por los tres casos de corrupción por los cuales fue sentenciado.Indicó que este monto - 51 millones 682, 222.83 soles- incluye los intereses generados por el no pago de la reparación civil impuesto por el Poder Judicial en favor del Estado en 1999 y el 2000, que fue de 27 millones 470,000 soles.Enco sostuvo que el indulto humanitario concedido a Alberto Fujimori no lo libera de pagar su reparación civil.?El indulto opera sobre el carácter punitivo del Estado, sobre ese espacio puede ejercerse la facultad presidencial, más no sobre la pretensión y el legítimo derecho del agraviado o la víctima del delito a que se repare el daño?, precisó a RPP.Indicó que la deuda, por más accesoria que sea, es una facultad exclusiva de la víctima y no se puede invadir en ese aspecto.Recordó que las sentencias impuestas a Alberto Fujimori en los tres casos de corrupción fueron emitidas en mérito a una aceptación de los cargos atribuidos por el Ministerio Público. Comentó que pago de la reparación civil puede darse por la propia voluntad del condenado, a través de depósitos en el Banco de la Nación, según su capacidad adquisitiva.De lo contrario, dijo, la P rocuraduría recurre a mecanismos de carácter procesal como los embargos. El p rocurador anticorrupción dejó en claro que la facultad de otorgar un indulto humanitario es una prerrogativa constitucional del Presidente de la República.

