15:41.Puno, dic. 29. La Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Puno, dispuso por unanimidad declarar infundada el recurso de nulidad presentada por la defensa del ex dirigente aimara Walter Aduviri Calisaya, por lo que ratificó el fallo de primera instancia de 7 años de pena privativa de libertad.Aduviri Calisaya , responsable de las violentas protestas antimineras en 2011, deberá pagar 2 millones de soles como concepto de reparación civil.La sentencia impuesta por los magistrados Reynaldo Luque Mamani, Milagros Núñez Villar y Melchor Gaspar Coaguila, también dispone la ejecución inmediata de la pena privativa de libertad, captura e internamiento en un establecimiento penal que vea por conveniente el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).Según la resolución judicial, Walter Aduviri Calisaya , fue acusado como autor mediato de la comisión de delito contra la tranquilidad pública en su modalidad delito contra la paz pública, en razón a que lideró las violentas protestas en mayo del 2011, en rechazo a la concesión minera de Santa Ana, que desencadenó en la quema de los depósitos de Aduanas Puno y las oficinas de Contraloría de la República.Ante el fallo dado por el colegiado de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno, el abogado de la defensa, Martín Ticona Maquera, dijo no estar de acuerdo con el fallo al considerar de contradictoria y, adelantó que interpondrá el recurso de casación, a fin que este caso sea resuelto en la Corte Suprema.Mientras que en las afueras de la Corte Superior de Justicia de Puno, un grupo de simpatizantes del ex dirigente aimara lamentó el inesperado fallo, en vista que Walter Aduviri Calisaya es considerado como potencial candidato para los comicios regionales y municipales del próximo año.. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.com

