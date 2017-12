© Aeroquest LLC

16:16.Huancayo, dic. 29. Con la satisfacción del deber cumplido con honor y lealtad a la Patria, un total de 196 soldados integrantes de la Trigésima Primera Brigada de Infantería del CE?Vraem, retornaron a la vida civil luego de haber prestado servicio militar voluntario por dos años en el Ejército del Perú.La ceremonia castrense se en el patio de armas del Cuartel ?9 de Diciembre ?, donde los jóvenes soldados de las unidades y pequeñas unidades de la guarnición de Huancayo, dejaron las armas y el uniforme, pero juraron volver si la patria así lo exige.Todos correctamente vestidos de civil, luciendo un terno color oscuro, entre damas y varones, demostrando porte y una elevada moral, hicieron la devolución de las armas con la emoción que caracteriza el acto donde manifestaron: ?Entrego mi arma con honor que la Patria me confió para su defensa y volveré a tomarla cuando ella me necesite?.Durante la ceremonia, el coronel EP Julio Morí Rabanal, hizo entrega de menciones honrosas a los reclutas más caracterizados por cada unidad y pequeña unidad, Batallón de Servicios Nº 31, sargento 1 EP Alcides Paucarchuco Huaraca; Compañía Comunicaciones Nº 31, sargento 1 EP Ciro Luis Osorio; Compañía Comando Nº 31, sargento 1 EP Javier Rivas Contreras y de la Compañía Policía Militar Nº 31, sargento 1 EP Odar Mallasca Huayra.El teniente coronel EP Ramiro Tapia Coronel, agradeció a los padres de familia por confiar a sus hijos en filas del Ejército, ?jamás olviden los valores y virtudes aprendidos y practicados en filas, como la disciplina, que es la base fundamental, la responsabilidad, la lealtad, espíritu de cuerpo, el compañerismo, que nos impulsará a querer a nuestro pueblo y a nuestros hermanos?, refirió.Del mismo modo, precisó ?la sociedad debe reconocer el esfuerzo de sus soldados que han estado en condiciones de entregar la vida en su lucha contra los rezagos de los delincuentes terroristas que actúan coludidos con el narcotráfico en la región Vraem, ahora como ciudadanos deben poner en práctica los principios y valores ético morales que han aprendido de sus jefes e instructores para ser buenos ciudadanos que aporten al desarrollo y progreso del país?.Por su parte, a nombre de la promoción contingente Enero 2016, licencia do SMV, sargento 1 EP Alcides Paucarchuco Huaraca, afirmó: ?nos sentimos profundamente identificados con el rol que cumple el Ejército en defensa del país y esperamos haber aportado con nuestro granito de arena en el cumplimiento de la misión constitucional, en la lucha con los rezagos de los delincuentes terroristas y contra el narcotráfico, el tráfico ilegal de insumos químicos, la tala ilegal de nuestros recursos, con el único fin de preservar la paz con seguridad y desarrollo ?, puntualizó.Los actos protocolares culminaron con la despedida de la Bandera de Guerra de las Unidades y Pequeñas Unidades a cargo de los licencia dos, para luego dar paso al tradicional desfile de honor donde los jóvenes soldados se lucieron y marcharon entonando el himno militar Combatientes del Vraem..

