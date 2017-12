© Aeroquest LLC

17:02.Lima, dic. 29. La Contraloría General de la República, en el marco del Plan de Acción de Control para la Reconstrucción con Cambios 2017-2020, y con el fin de garantizar un control eficaz y simultáneo de las intervenciones previstas, puso en marcha durante este año el nuevo modelo de control concurrente que se aplica en el proceso de la Reconstrucción con Cambios para las regiones afectadas por El Niño Costero.El nuevo modelo de control concurrente permite acompañar y alertar oportunamente a las entidades públicas sobre hechos o situaciones adversas que podrían poner en riesgo la ejecución y cumplimiento de obras y servicios proyectados, sin que se detengan los trabajos que realizan, y adopten las acciones correspondientes para prevenir eventuales irregularidades, actos de inconducta funcional o hechos de corrupción, y garantizar el correcto uso de recursos públicos. Desde setiembre a diciembre de este año, la Contraloría General alertó sobre 243 hechos o situaciones adversas identificadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima e Ica -comprendidas en la Reconstrucción con Cambios- respecto a los procesos de selección para la contratación de servicios, que van desde la elaboración de expedientes técnicos hasta tareas de descolmatación de ríos y drenes, entre otras.Una tarea de control similar se continuará cuando se inicien las obras de reconstrucción, específicamente. Piura es la región con mayor número de alertas sobre riesgos identificados (121), seguido por La Libertad (36), Tumbes (24), Lima (19), Áncash (17), Lambayeque (14) e Ica (12). A la fecha, el control concurrente de la Contraloría General ha cautelado el uso de S/ 534?054,809 millones que se ejecutaron en los procesos de contratación, y actualmente en servicios que se ejecutan como tareas de prevención. A los gobiernos regionales y las municipalidades involucradas en la Reconstrucción con Cambios se les ha transferido hasta el momento, a través de Decretos Supremos, S/ 1,719´143,118 millones para la ejecución de acciones correspondientes a la etapa de prevención, sin embargo, cabe mencionar que del citado monto total, no todo ha sido convocado. Actualmente, los riesgos recurrentes con mayor incidencia son: la entidad no adopta acciones respecto al menor avance en la ejecución de trabajos en labores de limpieza y descolmatación de ríos, lo que podría generar sobrecostos; y que el contratista no cumple con proveer la totalidad de la maquinaria ofertada para los servicios contratados, entre otros. En las regiones donde actualmente se realizan actividades en el marco de la Reconstrucción con Cambios , la Contraloría ha desplegado equipos de auditoría multidisciplinarios, conformado por 168 auditores profesionales que tienen a su cargo las labores de control. Para promover la transparencia y acceso a la información, se han publicado en nuestro portal institucional, hasta el 28 de diciembre de este año, 68 informes de control concurrente , con sus respectivos resúmenes ejecutivos para mayor entendimiento de la ciudadanía, al cual pueden acceder por medio de un buscador de fácil uso, en el que se puede observar los hechos o situaciones adversas por región.Previamente, los informes son remitidos a las entidades ejecutoras. La Contraloría respalda la identificación de los hechos o situaciones adversas con equipos especializados que le otorgan capacidad probatoria a sus alertas de control.En Piura, por ejemplo, se han utilizado estaciones totales consistentes en equipos profesionales e instrumentos de medición y contrastación sofisticados, consistentes en estudios topográficos, uso de GPS e imágenes de drone. Se han realizado junto con el Contralor General, viajes de trabajo a las regiones de Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash (Chimbote y Huarmey), Arequipa, Loreto (Iquitos) y Lima (Huaura), en las que se realizaron acciones de supervisión y capacitaciones a gestores públicos sobre aspectos referidos a procesos de contratación y control interno. Asimismo, se sostuvieron encuentros con la sociedad civil para presentarles el Plan de Acción de Control para la Reconstrucción con Cambios e impulsar la próxima incorporación de Monitores Ciudadanos para realizar acciones de vigilancia, junto con la Contraloría..

