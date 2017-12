© Aeroquest LLC

22:03.Lima, dic. 29. El expresidente Alberto Fujimori permanecerá en la Unidad de Cuidados Intermedios hasta nuevo aviso y no existe una fecha para que le den de alta, informó hoy Alejandro Aguinaga, médico del exmandatario.Indicó que Fujimori continuará hospitalizado porque no se ha recuperado en su totalidad, debido a diversos problemas en su salud, para lo cual se le realizó una endoscopia en el estómago ante diversos problemas gástricos.?En vista que circulan rumores de que (Alberto Fujimori) saldría tal hora y fecha, no hay una fecha de alta y esto permanece hasta nuevo aviso, no hay visitas porque queremos que esté tranquilo pues este constante tránsito de gente lo complicó un poco?, afirmó.?Vamos a esperar los próximos días como es la respuesta al nuevo tratamiento. Una cosa es el tratamiento y otra, los exámenes para poder diferenciar, cuando hago exámenes establezco un diagnóstico y luego doy el tratamiento?, agregó.Asimismo, precisó que Kenji Fujimori permanece al lado del expresidente. Del mismo modo, dijo esperar que en los próximos días haya una respuesta positiva al tratamiento a los cuales está siendo sometido?.?Él (Alberto Fujimori) está consciente de lo que le viene pasando desde el punto de vista de salud, pero está colaborando para lograr su pronta recuperación? , añadió.. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.com

