El presidente Evo Morales defendió este viernes el nuevo Código de Sistema Penal y su artículo 205 que pena la mala práctica profesional y aseguró que con esa disposición se castiga a los médicos que matan al pueblo. No obstante, admitió que faltó socialización."No queremos que haya médicos o falsos médicos (que) maten al pueblo, la llamada negligencia médica. Algunos médicos, y algunos que se hacen pasar de médicos, nos matan, nos arruinan… A ese mal médico tiene que castigarse pues. ¿Cómo no podemos castigar? Es defender la vida", dijo el mandatario en la entrega de viviendas en la comunidad Cristal Mayu del municipio de Villa Tunari, provincia de Chapare del departamento de Cochabamba.Sin embargo, admitió que "tal vez faltó informar oportunamente" los alcances de la norma, que es cuestionada por los galenos movilizados desde el 23 de noviembre. Con este viernes se cumplen 37 días de la huelga indefinida del sector.Condicionamientos vuelven a trabar la instalación de una mesa de diálogo en el conflicto médico El Jefe del Estado boliviano lamentó que la dirigencia del Colegio Médico de Bolivia desconozca los acuerdos firmados con autoridades de la Asamblea Legislativa cuando aún se debatía la norma. "Después se vuelcan y ahora dicen 'no estamos de acuerdo'", reclamó.El Gobierno en pleno y el Legislativo de mayoría oficialista defienden la pertinencia del artículo y de la norma. Empero, los galenos y otros sectores de profesionales alientan las protestas sobre su contenido que, aseguran, "penaliza" el ejercicio profesional.Un operativo de la Policía interviene bloqueo de médicos en Pailas "Algunos médicos o falsos médicos para sacar plata cualquier cosa hacen. Eso es, nos miran la carita, Aquí con esa ley, con el Código, con el 205 es para defender al pueblo boliviano y algunos médicos no aceptan, no quieren", apuntó.Médicos y Gobierno volvieron a sostener un intercambio de cartas durante la tarde de este jueves para propiciar una mesa de diálogo. No obstante, los condicionamientos de ambas partes volvieron a trabar el acercamiento y no hay visos de solución. (29/12/2017)