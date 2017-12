/ El año cierra con marchas, bloqueos y huelga de hambre de los médicos que rechazan el artículo 205 del Código Penal y 2018 llegará con al menos tres movilizaciones activadas por este conflicto, convocadas por distintos sectores.Los actos de protesta se realizarán en paralelo a las medidas de presión que ejecutan los galenos desde hace 37 días y que este viernes recibieron el respaldo del transporte pesado en Santa Cruz de la Sierra.El 2 de enero, un día después del feriado por Año Nuevo, se realizará un paro cívico movilizado convocado por la Asamblea de la Cochabambinidad, que además estará acompañado de bloqueos. Los cívicos llaman a respaldar a los médicos que rechazan el Código del Sistema Penal.José Gonzáles, el secretario ejecutivo de los trabajadores en Salud de Cochabamba, dijo que se plegarán a esta medida de presión una vez que sea convocada formalmente por el dirigente Juan Flores."Vamos a ver la convocatoria que lance el Comité Cívico, la vamos a discutir con los compañeros de base y si el paro cívico ha sido concensuado por el compañero Juan Flores, por supuesto que los trabajadores vamos a estar presentes", declaró durante una pausa en una de las movilizaciones que esta mañana realizaron los médicos.Dos días después, el jueves 4 de enero, la Universidad Mayor de San Andrés protagonizará una marcha para exigir que el Gobierno convoque a un diálogo sin condiciones para buscar una solución al conflicto con los galenos.Además, según establece una resolución del Consejo Universitario, será en defensa de la autonomía universitaria y en repudio al "allanamiento" que sufrieron sus instalaciones el 21 de diciembre, cuando policías ingresaron a esas instalaciones durante los enfrentamientos con los médicos y estudiantes de medicina.La UMSA veta a las autoridades implicadas en el 'allanamiento' a sus instalaciones Por el mismo motivo, la Central Obrera Boliviana (COB) anunció una "marcha popular" para la primera quincena de enero si acaso el gobierno no anula el Código Penal."La reunión ampliada (de la COB) ha pedido la anulación total de este código penal porque es atentatoria a todos los bolivianos profesionales y más. En caso de que el Gobierno no atienda este pedido que hacemos los trabajadores, vamos a realizar una marcha popular de todos los bolivianos", anunció en una conferencia de prensa en Cochabamba.COB exige anulación del Código Penal y advierte con una 'marcha popular' Entretanto, el Gobierno ratificó su postura en defensa del cuestionado Código Penal. El presidente Evo Morales dijo que el objetivo es castigar la mala práctica profesional."No queremos que haya médicos o falsos médicos (que) maten al pueblo, la llamada negligencia médica. Algunos médicos, y algunos que se hacen pasar de médicos, nos matan, nos arruinan… A ese mal médico tiene que castigarse pues. ¿Cómo no podemos castigar? Es defender la vida", dijo durante la entrega de viviendas en la comunidad Cristal Mayu del municipio de Villa Tunari, provincia de Chapare del departamento de Cochabamba.Evo defiende el 205 del nuevo Código Penal y dice que castiga a médicos que matan al pueblo Este viernes, las movilizaciones de los galenos continuaron en varias capitales. En Santa Cruz, la protesta estuvo acompañada por dirigentes del transporte pesado, quienes también cuestionan el Código Penal.Y a la par de las movilizaciones que se anuncian para 2018 como consecuencia de los cuestionamientos al Códifgo Penal, sectores afines al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) también se movilizan en respaldo a esa normativa y exigiendo a los médicos que retomen la atención en los centros de salud pública.Es el caso de la Coordinadora Departamental por el Cambio de Cochabamba (Codecam), que esta mañana hizo conocer un pronunciamiento de cinco puntos en el que piden a los galenos que suspendan sus medidas de presión "por razones humanitarias" y hacen conocer su pleno respaldo al Código Penal y "especialmente al artículo 205"."Para nopsotros eso (las medidas de presión de los médicos) ya tiene tinte político y por detrás de esto está la derecha, por eso repudiamos", dijo Johnny Pardo, principal dirigente de la Federación de Campesinos que compone la Codecam.Grover Garcia, jefe departamental del MAS, dijo que se declararon en estado de emergencia para defender el derecho de los bolivianos al acceso a la salud. "Que retornen a su trabajo, caso contrario las organizaciones sociales definirán qué acciones tomar", advirtió. (29/12/2017)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi