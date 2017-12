/ Atsushi Inaba , jefe de desarrollo en Platinum Games , ha hablado sobre los planes que tiene la compañía para los próximos meses. En una entrevista con GameInformer , ha dicho que además de ciertos títulos "con grandes marcas", planean crear su propia IP y además publicarla ellos mismos .Eso no va a cambiar el hecho de que están trabajando en títulos muy esperados, véase Bayonetta 3 ; la iniciativa no va a afectar de manera importante a lo ya establecido para los próximos meses. Todo forma parte de un proceso de crecimiento, tal como se hace eco Comicbook .En palabras de Atsushi Inaba:"Antes de nada, seguiremos trabajando en los juegos AAA para otras distribuidoras y eso es porque, una vez más, no vamos a dejar que decaiga el desarrollo y poner en riesgo todo para intentar autopublicar algunos juegos. Para hacer un juego AAA con ese nivel de riesgo, necesitas contar con una buena distribuidora."Ayer os contamos que Scalebound seguía su desarrollo ahora en multiplataforma y ya, pasado el Día de los Inocentes, tal como cantidad de lectores reconoció en seguida, confirmamos que era una broma. Scalebound sigue cancelado . ¿A que molesta leerlo?Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… The Game Awards 2017: Bayonetta 3 anunciado como exclusivo de Switch Platinum Games alaba Nintendo Switch JP Kellams deja Platinum GamesCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi