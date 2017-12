/ En el ya más que pasado mes de octubre os hablamos de Blade Runner 2049 y su metraje original, que llegaba a durar hasta cuatro horas y con el que Dennis Villeneuve no estaba nada contento. Tanto, que jamás, dice él, lo veremos en el cine. Bueno, ni en el cine, ni en cualquier tipo de edición coleccionista: el director de la secuela no nos dejará ver nada de esa primera versión.Ya en su momento explicó que la mejor versión de Blade Runner 2049 es la que durá dos horas , y hasta así a más de uno le ha llegado a parecer larga. "La idea de que la película saliese en dos partes no salió adelante. La mejor versión es la que está en los cines . El corte de cuatro horas tenía escenas impresionantes, pero personalmente prefiero el que está en cines porque es, diría yo, el más elegante .", ha declarado .Villeneuve advierte a los fans que no se pierden nada del otro mundo . "Cuando he cortado algo, está muerto. Significa que no es lo suficientemente bueno , incluso cuando he cortado mis tomas favoritas, sé que no debería volver la luz nuevamente ", añade, asegurando que no volverá a mostrar jamás el metraje original.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… 17 fracasos de taquilla en 2017 Denis Villeneuve habla sobre el trato a las mujer es en Blade Runner 2049 James Bond 25 se queda sin su posible directorCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi