El gobierno nacional presentó hoy una denuncia penal contra diputados del kirchnerismo y la izquierda por los delitos de "atentado agravado de funcionario público, resistencia o desobediencia, y encubrimiento" en el contexto de la sesión de la Cámara baja del pasado 14 de diciembre, en la que se frustró el debate de la reforma previsional. Según informaron fuentes judiciales, la denuncia fue presentada por el subsecretario de articulación con los Poderes Judiciales y los ministerios públicos del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache, y recayó en el juzgado de María Romilda Servini. Entre los denunciados por el Poder Ejecutivo se encuentran los kirchneristas Leopoldo Moreau, Mayra Mendoza, Horacio Pietragalla, Andres Larroque, Daniel Filmus, Axel Kicillof, Marcos Cleri y Gabriel Mariotto; y los diputados de la izquierda Myriam Bregman, Nicolás del Caño. La presentación contra los diputados hace referencia a los hechos violentos que se registraron en las puertas del Congreso ese día, que motivaron que dentro del recinto los legisladores pidieran el levantamiento de la sesión. Cambiemos debió levantar la sesión especial convocada para ese día para debatir la reforma previsional debido al nivel de violencia que se suscitó dentro del recinto de sesiones, cuando los opositores lograron interrumpir a los gritos la deliberación con el argumento que no se había llegado al quórum reglamentario. La denuncia presentada hoy acusa a los legisladores del Frente para la Victoria y de la Izquierda de haber obstaculizado el accionar de la Gendarmería, apostada en las puertas del Congreso de la Nación, y de permitir el ingreso al edificio de manifestantes con el objetivo de impedir que sesionara la Cámara. En respuesta a la denuncia del Gobierno, Agustín Rossi -jefe de la bancada de diputados del Frente para la Victoria- rechazó los términos de la presentación penal, a través de su cuenta de Twitter. 1 El Gobierno denuncia penalmente a diputados por los hechos del 14 de diciembre, cuando, en verdad, lo que sucedió es que 7 diputados, de distintos bloques, sufrieron heridas por la represion de las fuerzas de seguridad.— Agustin Rossi (@RossiAgustinOk) December 29, 2017 2- El día 15 de diciembre hicimos la denuncia penal correspondiente juntos a los diputados Doñate y Tailade por la represion del 14— Agustin Rossi (@RossiAgustinOk) December 29, 2017 3- La represión del 14, fue la más brutal desde el regreso de la democracia, frente al Congreso. Duró más de 10 horas, la gendarmería se quedó sin cartuchos de goma, 7 diputados heridos y más de 45 detenidos.— Agustin Rossi (@RossiAgustinOk) December 29, 2017 4- La acción de nuestros diputados evitó el aumento de la violencia represiva— Agustin Rossi (@RossiAgustinOk) December 29, 2017 5 - Quién solicita el operativo? El Pte de la Cámara de Diputados. Quién elige al Pte de la Cámara? Los diputados. Es decir, los mandantes del operativo son los diputados a través de su representación institucional, el Pte de la Cámara.— Agustin Rossi (@RossiAgustinOk) December 29, 2017 6 - Por lo tanto, los diputados teniamos pleno derecho de cuestionar un operativo que estaba ejerciendo una represion indiscriminada y violenta— Agustin Rossi (@RossiAgustinOk) December 29, 2017 7 Lo que hicimos en el recinto fue evitar que una sesión irregular, nunca tuvieron quórum, se llevará a cabo, como explique en la sesión siguiente— Agustin Rossi (@RossiAgustinOk) December 29, 2017 8 - La denuncia es tan berreta, que entre otras cosas, denuncian a Mariotto, que no es diputado— Agustin Rossi (@RossiAgustinOk) December 29, 2017 9- Es la primera vez, desde que recuperamos la democracia, que un Gobierno denuncia penalmente a diputados opositores. Queda claro, que en la Argentina, no tenemos estado de derecho, vivimos en un estado de excepción— Agustin Rossi (@RossiAgustinOk) December 29, 2017 La respuesta de Nicolás del Caño Se equivoca Durán Barba si cree que con esta #DenunciaBerreta logrará revertir la bronca popular con el robo a los jubilados que consumó el gobierno de los ricos que él asesora. Es la lucha de clases… estúpido— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) 29 de diciembre de 2017 La respuesta de Myriam Bregman Se preparan para la reforma laboral https://t.co/4KmcYnL3f6— Myriam Bregman (@myriambregman) 29 de diciembre de 2017