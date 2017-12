/ Un agente del Servicio Penitenciario de Santa Fe quedó detenido por haber matado a balazos a su ex pareja, a la hija de ésta, a su ex suegra, a su ex cuñada y al novio de ésta, en una masacre cometida en un barrio de la ciudad de Santa Fe, informaron fuentes policiales. El agresor fue identificado como Facundo Solís (33), mientras su ex mujer era Mariela Noguera (35), quien fue asesinada de varios disparos en su cráneo y trabajaba en el Ministerio de Justicia de Santa Fe. Todo comenzó alrededor de las 15, cuando Solís fue a la casa situada en Monseñor Zaspe al 4100 a retirar a los dos hijos, un niño de 7 años y una nena de 3, que tenía con Noguera y los llevó a la casa de su madre, ubicada en el vecino barrio de Santa Lucía. Al rato, regresó a la misma vivienda, atacó de varios balazos a su ex pareja y se dirigió a una casa de la misma cuadra donde residía la madre de ella. De acuerdo a los investigadores, allí, mató a balazos a su ex suegra, Carmen "Cuqui" Loseco (70), a su ex cuñada Sonia Noguera (30), la hija de su ex pareja, Ailén Soto (19) y al novio de ésta, Joel (20).Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi