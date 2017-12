/ Tras la compra de Fox por parte de Disney surgió la broma: Los Simpson ya lo sabían . En el episodio 5 de la décima temporada, When You Dish Upon a Star (Cuando criticas a una estrella), se mostraba en una pantalla el logo de 20th Century Fox y, debajo de éste, "A Division of Walt Disney Co.".La broma llenó las redes, pero todos sabemos que las artes adivinatorias de la familia más querida de América (sí, más querida que la de Neil Patrick Harris) no tienen límite. Por eso os hemos preparado una pequeña recopilación con 15 momentos que Los Simpson ya predijeron .1. Cuando Homer descubrió la Partícula de DiosEn el año 2012 se confirmó la existencia del bosón de Higgs o la llamada "Partícula de Dios", parte de una teoría que ayuda a explicar que todo el universo tiene masa. Sin embargo, en 1998 Homer se adelantó a los físicos a través de una fórmula muy similar .En el capítulo "El mago de Evergreen Terrace", el número 2 de la temporada 10, Homer se encuentra frente a una pizarra en la que encontramos la ecuación que, prácticamente, predice la masa de esa partícula que no se ha descubierto todavía. El cabeza de familia se adelanta hasta catorce años al descubrimiento.2. Edward Snowden y el escándalo de espionaje Estamos en 2007 y vamos al cine a ver la película de los Simpson . En ella, la familia amarilla se ve envuelta en una trama relacionada con el espionaje por parte de Estados Unidos . Un tema de chiste, hasta que se hace realidad.En 2013, Edward Snowden desvela el que sería uno de los mayores escándalos de Estados Unidos (y del mundo): toda una red global de vigilancia por parte de los servicios de inteligencia norteamericanos, en colaboración con otros países aliados.3. La crisis en Grecia Tres años antes de que Grecia necesitase un rescate económico por parte de la Unión Europea, los Simpson advirtieron la crisis. Mientras Homer sale en la televisión, en una entrevista, en la parte inferior de la pantalla van apareciendo los típicos titulares de todo telediario. Entre ellos encontramos: " Europe puts Greece on eBay ", que se adelantaba a los momentos difíciles del país.4. Milhouse predice el Premio Nobel a Holmström En el año 2016, Bengt Holmström consiguió el Nobel en Economía. Sin embargo, Milhouse predice este acontecimiento seis años antes . En la temporada 22, Martin sujeta una pequeña tabla en la que Lisa, Milhouse, Database y él mismo hacen una porra sobre quiénes ganarán el Nobel en cada categoría. El peliazul no se equivoca, sólo se adelanta un poco. Al final, todo ha salido a pedir de Milhouse.5. Donald Trump , Presidente En Bart to the Future, episodio 17 de la temporada 11, vemos una versión adulta de Bart y a su hermana Lisa como presidenta de los Estados Unidos. Pero el camino a la presidencia fue complicado, y mucho más reconstruir un país "roto" tras la salida de su predecesor: Donald Trump El capítulo se emitió en marzo del año 2000, dieciséis años antes de que Trump llegase a la Casa Blanca. ¿Le sucederá Lisa? Además, no es el único capítulo que nos muestra a Trump como Presidente de los Estados Unidos , pero aquí tenemos que aclarar una cosa. Primero, mirad esta imagen:¿Brujería? ¡No! Las imágenes de la izquierda, que se hicieron virales siendo asignadas al año 2000 son en realidad de julio de 2015 y por tanto posteriores a que Trump anunciase su candidatura.6. La cosita de David En el capítulo Itchy and Scratchy and Marge , Marge Simpson inicia toda una campaña de censura contra la violencia en la televisión. Tras esto, llega a Springfield el David de Michelangelo y la madre de los Simpson se encuentra ante un dilema: ¿Debería el David ser censurado?En 2001, una tienda de Florida coloca una réplica de la escultura en la entrada, y una gran cantidad de ciudadanos deciden quejarse para que ese David se ponga algo de ropa. Trece años después, en Reino Unido, una pareja se convierte en el centro de un conflicto local tras colocar otra réplica del David en su propio jardín.7.¡Quieren llevarse el equipo a Albuquerque! Ay, Hambriento, Hambriento Homer. Nadie daba un duro por Homer haciendo dieta, y mucho menos huelga de hambre, pero finalmente consiguió salirse con la suya y demostró que no se equivocaba: los malvados dueños de Duff y patrocinadores del equipo de los Isotopos de Springfield querían llevarse el equipo a Albuquerque. Una aventura que al final no salió como el alcalde de Albuquerque planeaba.Dos años después de este capítulo, en 2003, el equipo de Calgary Cannons anuncia su mudanza a Albuquerque. Cuando se presenta, con su nuevo nombre, destapamos una predicción más de los Simpson: Isotopos . Y a jugar lo que el alcalde quiera que jueguen, que por algo es el alcalde de Albuquerque.