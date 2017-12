/ Referentes del oficialismo italiano y de la oposición tuvieron sus primeros cruces de campaña: el primero en confirmar el inicio de hecho de la campaña electoral fue el secretario general y casi seguro candidato del oficialista Partido Democrático, Matteo Renzi, que cuestionó el "populismo" del ex premier Silvio Berlusconi y atacó la propuesta de salida del euro del Movimiento Cinco Estrellas. Decidido a no desperdiciar ni uno de los 65 días que quedan antes de los comicios, el ex primer ministro entre febrero de 2014 y diciembre de 2016 dirigió críticas a ambos lados del espectro político italiano. "Oficial, se vota el 4 de marzo. De un lado, Berlusconi-Salvini: prima de riesgo y populismo. Del otro Grillo-Di Maio: fuera del euro y solo subsidios, nada de trabajo", aseveró Renzi a través de Twitter. Ufficiale, si vota il #4marzo . Da un lato Berlusconi-Salvini: spread e populismo. Dall'altro Grillo-Di Maio: via dall'euro e solo sussidi, non lavoro. Noi siamo altro: crescita, affidabilità e forza tranquilla. Non riportiamo indietro l'Italia, basta con odio e rancore. #avanti— Matteo Renzi (@matteorenzi) December 29, 2017 Por otro lado, la crítica de Renzi apuntó al otro tercio en el que aparece dividida la política italiana: el Movimiento Cinco Estrellas de Beppe Grillo, que postulará al vicepresidente de la Cámara de Diputados Luigi Di Maio como candidato a premier. Di Maio aseguró a la prensa durante diciembre que si hubiera un plebiscito sobre la permanencia de Italia en la moneda común votaría a favor de una salida. I retroscena dei giornali parlano di fantomatici sondaggi in cui il @Mov5Stelle cala. In tutti i sondaggi pubblici risulta però il contrario: il MoVimento cresce stabilmenteBerlusconi si è fermato e il Pd precipitaIl #4marzo vedremo se avranno ragione i retroscena o i cittadini pic.twitter.com/yijW725Gh9— Luigi Di Maio (@luigidimaio) December 29, 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi