El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , negó en una entrevista con The New York Times la existencia de una conspiración con Rusia durante su campaña electoral, pero consideró a la vez que la investigación perjudica a la imagen de su país. Según la entrevista que publica hoy el diario neoyorquino, el mandatario norteamericano asegura que "no existió ninguna conspiración" con el gobierno ruso para favorecer su candidatura electoral frente a la aspirante demócrata Hillary Clinton. El gobernante republicano repitió hasta en 14 ocasiones que "no hubo conspiración" con Rusia en la improvisada conversación de 30 minutos que mantuvo con el periodista del diario en su club de golf de West Palm Beach ( Florida ), donde disfruta de sus vacaciones navideñas.