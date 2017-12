/ En Riot Games piensan en League of Legends como un universo de fantasía en el que cabrían muchos tipos de productos de entretenimiento. Dibujos animados (ya hay por ahí alguno), películas… todo. En su web han recibido una pregunta ahondando en el tema, y su respuesta ha sido muy directa (y muy de acuerdo con lo que la mayoría de los fans del ocio electrónico piensa):" Soñamos con películas ambientadas en el Universo de League of Legends y con ver a nuestros campeones favoritos cobrar vida en los cines, pero el historial de películas basadas en juegos es toda una lección: en su mayor parte, no son buenas".Así que está claro que sólo están dispuestos a que se haga una película basada en su juego si esta vale la pena y si respeta la ambientación y la calidad que han convertido a League of Legends en todo un éxito a lo largo de este año 2017 y los anteriores, siendo un referente en el mundo de los eSports y la competición a nivel internacional, seguida por miles de fans.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… Skylands: un plataformas español en Greenlight A Crowd of Monsters se lanza al Equity Crowdfunding El Steam Controller se retrasa hasta 2015Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi