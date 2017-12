/ El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero condenó a prisión perpetua al ex coronel Ramón Warfy Herrera, ex jefe de la Policía provincial durante la la última dictadura militar, y al ex teniente Jorge D'Amico, en el juicio de lesa humanidad de la denominada Megacausa III. Por su parte, el ex jefe policial Antonio Muza Asar resultó condenado a 22 años de prisión, en tanto que el ex fiscal Santiago Olmedo de Arzuaga fue absuelto, lo que generó la reacción de algunos manifestantes.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi