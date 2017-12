/ El año 2018 se presenta interesante para la compañía SEGA , quienes prometen buen contenido. Ha sido Toshihiro Nagoshi , creativo de la desarrolladora quien ha hablado en 4Gamer de qué podemos esperar de aquí en adelante de cara al año 2018. Hablamos además de que Nagoshi es productor ejecutivo de la saga Yakuza.En principio, es cierto que gran parte del repertorio que veremos en las tiendas es el que ya se ha anunciado con anterioridad: Yakuza Kiwami 2 y Yakuza 6 , dos nuevas entradas en la saga, una de ellas una versión actualizada del segundo juego. Pero habrá más, por lo que nos dice, y es que además de cumplir con esto, asegura que hay elementos que aún no se han anunciado.Uno de ellos es Shin Ryu Ga Gotoku, lo que algunos llaman "el nuevo Yakuza", pero no sabemos exactamente qué clase de título será o si se adscribe o no a la conocida saga de lucha callejera y drama. En principio, podría ser una nueva entrega pero ya con un nuevo protagonista, que recibiría el nombre de Kasuga Ichiban.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… Retro-Bit traerá de vuelta accesorios para las consolas de Sega Yakuza 6: The Song of Life. Anteriormente en Yakuza Estos son los juegos que SEGA llevará a Tokyo Game Show 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi