Christopher Weaver , fundador de Bethesda , se ha pronunciado al respecto de las cajas de botín y lo ha hecho de manera muy clara. En esta ocasión, evitando cualquier polémica, ha hablado desde el punto de vista del gasto que supone el desarrollo de cada juego y mantenerlos "actualizados" y "vivos" con el paso de los meses.Ha sido en una entrevista con el medio Glixel donde ha dicho, literalmente sobre la posibilidad de que desaparezcan:"Los jugadores tendrán que hacerse cargo de los crecientes costos que supone crear juegos AAA para permitir que los editores sigan siendo rentables".Bethesda no es una compañía que se dedique a ofrecer sistemáticamente micropagos, en su lugar se decanta por vender sus DLC sueltos o con pase de temporada. Es el caso de Wolfenstein II: The New Colossus . La compañía cierra un año lleno de éxitos comerciales, si bien algunos de ellos no han gozado de la acogida esperada por la compañía, como ha sido el caso de The Evil Within 2. Wolfenstein 2 ha sido galardonado en The Game Awards como el mejor título de acción del año.