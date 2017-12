/ Miembros de distintas agrupaciones marcharon por las calles del centro de Mar del Plata para repudiar el beneficio de la prisión domiciliaria concedida al represor Miguel Etchecolatz, quien se encuentra instalado en un barrio residencial de esa ciudad , donde cumplirá las condenas que le impuso la Justicia por crímenes de lesa humanidad. La marcha, conformada por miembros de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y partidos de izquierda, partió pasadas las 19 desde la esquina de Luro e Yrigoyen, frente a la sede comunal de la ciudad atlántica. Los manifestantes portaban pancartas que rezaban "No a la domiciliaria para Etchecolatz", "Cárcel Común para este represor", "Perpetua y cárcel para Etchecolatz", "Etchecolatz esta en su casa ¿Dónde está Julio López?". En tanto que hoy, en horas de la mañana, ex comisario de 88 años llegó al domicilio en el que estará arrestado en función de las múltiples sentencias que pesan sobre él, tras ser trasladado desde el Penal de Ezeiza, donde cumplía prisión perpetua. El ex lugarteniente de Ramón Camps, jefe de la Policía bonaerense durante la última dictadura militar, ya reside en una vivienda ubicada en la calle Nuevo Boulevar, entre Guaraníes y Toba, en una zona conocida como el Bosque Peralta Ramos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi