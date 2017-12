/ "El sinceramiento de que la meta de inflación 2018 era inalcanzable es un síntoma de realismo. El tema es lo que va a pasar de acá al 9 de enero, que es lo que haga el BCRA con la tasa de interés. Todavía no sabemos si el Banco Central va a bajar un poco, algo simbólico, o si se comprometió a algo más contundente", dijo el economista Rodolfo Santangelo en diálogo con La Red. Por su parte, José Luis Espert consideró que "si Argentina hace 11 años que tiene la misma inflación, hay una enorme dificultad para cumplir la meta de este año, y el año que viene 10/12% era una quimera absoluta, la verdad que es realista poner otra meta". "Lo que sí está muy mal es haber convocado a una conferencia de prensa sólo para decir que no se cumplía la meta que fue sancionada por ley el día anterior. No se puede alegremente aumentar la meta 67% y no decir cómo", agregó en diálogo con Télam Radio. @ [email protected] En tanto, el economista Mario Blejer dijo a Radio Mitre que los anuncios de ayer "corrigieron las metas hacia arriba es una expresión de realismo, a las metas hay que corregirlas cuando haya habido algún tipo de desvío. Como la inflación actual fue mayor me parece correcto". "El meollo es la discusión sobre las tasas de interés. Al permitirse una inflación más alta, la tasa de interés deberá ser más baja, y con una tasa de interés más baja es posible que el crecimiento y la inversión sean más altos", sostuvo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi