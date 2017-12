/ La que sigue aquí debajo es apenas una selección de los más increíbles inventos conocidos recientemente en todo el mundo, reunida por el sitio web Brigt Side. Neumáticos sin aireSegún el fabricante, las llantas sin aire de Michelin eliminan todos los inconvenientes asociados con aquellas que se desinflan, ya que se presentan como una sola unidad de conjunto, es decir neumático y rueda. Pueden desplazarse con facilidad sobre cordones y otros baches. Además, están hechas de un material duradero y de alto rendimiento que no requiere mantenimiento. La cama más avanzadaSegún sus fabricantes, esta cama tiene todo lo que se necesita para cuando uno regresa a casa después de un ajetreado día de trabajo. Tiene 18 características increíbles, como un proyector incorporado para ver películas o divertirse con videojuegos, sistemas de luz y sonido, persianas de privacidad para proporcionar mejores condiciones de sueño e incluso un dispensador de aromas. Toda la cama se puede personalizar de acuerdo con sus necesidades y deseos. Jeans con efecto "cintura pequeña"La combinación de caderas curvas y una cintura delgada se está volviendo muy popular hoy en día. Para lograr este resultado, uno puede ir al gimnasio, concertar una cita con un cirujano o aprovechar la ropa especial. Jasper Conran y Debenhams crearon un jean que ayuda a lograr el resultado deseado sin poner demasiado esfuerzo en ello. El espejo inteligente que ayuda a controlar el pesoSe trata de un espejo inteligente que escanea el cuerpo y crea una imagen 3D del usuario que puede verse gracias a una aplicación en el Smartphone o la tableta. Esta imagen muestra qué áreas del cuerpo han cambiado desde la última carga, qué músculos se hicieron más grandes y en qué partes necesitan trabajase más. Desinfectante para el celularEste "jabón" fue creado para los smartphones, que podrían acumular más bacterias que un asiento de inodoro. El cargador "PhoneSoap" tiene lámparas UV que desinfectan eficazmente el celular. Sus fabricantes garantizan que el dispositivo mata 99,9% de las bacterias en solo 10 minutos. Jabón de acero inoxidable para olores rebeldesEl jabón Amco Rub-A-Way elimina los olores a cebolla y ajo y lo mejor es que dura para siempre, ya que está hecho de acero inoxidable. Según sus inventores, este jabón funciona a nivel molecular: literalmente extrae las moléculas de azufre de sus manos eliminando ese olor a ajo que no desaparece cuando se lava las manos con jabón regular. La aplicación que evita el derroche de dinero en una borracheraSi bebió demasiado, la aplicación DrnkPay lo ayudará a evitar "gastos de ebrio" innecesarios. Viene con un analizador de aliento que ayuda a determinar si el nivel de alcohol en su cuerpo es lo suficientemente alto como para notificar a su aplicación y bloquear su tarjeta de crédito durante 12 horas. Campera fluorescente que se carga en la ventanaLa chaqueta ligera de Vollebak no solo te protege del viento y de la lluvia, sino que también brilla por la noche durante hasta 12 horas. Se carga sola durante el día, incluso si está nublado. Tampoco hace falta ponerla afuera ni usarla para que se cargue, ya que basta con colocarla frente a una ventana. Mochila con silla plegable incorporadaEsta mochi-silla es ideal para los amantes del campamento y los asistentes a festivales de música. Está hecha de poliéster resistente al agua duradero y pesa solo 3.5 libras. Bandeja rascadora de DJ para gatosEste divertido invento fue creado más para las personas que miman a sus gatos que para las propias mascotas, que seguramente prefieran la caja en la que vine el producto. De todas maneras, este invento no deja de resultar divertido. Dispenser de agua portátil para mascotasEste invento para las mascotas no es ni más ni menos que una "hoja" moldeada en una sola pieza de silicona que se ajusta a las botellas de cuello estándar, gracias a su material flexible. Delgado, y liviano, es muy cómodo de usar y de llevar en la cartera de la dama y la mochila del caballero. Máscara de snorkel que te permite respirar bajo el aguaLa máscara de buceo Tribord permite al usuario ver y respirar bajo el agua con facilidad. Su diseño único ayuda a evitar que se empañe y que el agua ingrese al tubo. La billetera inteligentePor fin, una billetera de la que no hay que preocuparse. Es que si su dueño la pierde, la propia billetera le notificará su ubicación. También tomará una foto de cualquiera que intente robarla. Además de eso, puede usar la billetera Volterman como una batería externa a prueba de agua para su teléfono. La máquina que dobla la ropaA pesar de que tenemos máquinas que lavan y secan la ropa, todavía pasamos un tiempo considerable doblando las prendas. Por eso, FoldiMate ayuda a las personas ocupadas a doblar la ropa recién lavada. Buzos con calefacciónAdemás de sus plantillas con calefacción, Solar Seal inventó una colección completa de ropa con calefaccionada. El buzo es perfecto para los entusiastas de los deportes de invierno. Los botones en la manga izquierda seleccionan la temperatura correcta y la zona de calentamiento para mantenerse caliente.