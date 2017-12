/ Aunque Star Wars: Los Últimos Jedi se ha convertido ya en el mayor éxito del año , sus increíbles cifras de taquilla no van a alterar la percepción de Hollywood de que la taquilla de este año ha sido una decepción en general. Este verano pasado fue la peor temporada de películas de verano que la industria del cine había soportado en más de una década, y también ha habido muchoss otros desastres durante todo el año.Aunque las franquicias más sólidas como Piratas del Caribe, Cars, El Planeta de los Simios y Transformers consiguieron colarse en el Top 25 de la taquilla doméstica (USA) en 2017, hay que tener en cuenta que registraron las peores cifras en sus respectivas series. Otras películas, como Los Vigilantes de la Playa, Alien: Covenant y La Momia fueron fracasos en casa, pero fueron lo suficientemente rentables en el mercado global como para que Hollywood atenuase el dolor de sus respectivos estudios.Entonces, ¿qué hace un fracaso? La regla de oro es que una película necesita recuperar dos veces y media su presupuesto de producción para llegar al punto de equilibrio (ni siquiera estamos hablando de obtener ganancias). Pero también hay que tener en cuenta los costos de publicidad, marketing y distribución, cifras que generalmente no se hacen públicas, pero que pueden, sin duda en el caso de un gigante como la Liga de la Justicia, agregar otros 100 millones de dólares o más al precio de una película.Enumerados alfabéticamente en la siguiente galería, se encuentran 17 de los fracasos de taquilla más notables de este año. Si bien hubo muchos dramas y comedias que tuvieron un bajo rendimiento o fracasaron rotundamente en 2017, nos estamos enfocando en las películas más del 'estilo IGN' que no tuvieron éxito comercial.Hemos incluido las recaudaciones en USA e internacionales de estas películas en relación con los presupuestos de producción oficiales. (Datos a 17 de diciembre de 2017 via Box Office Mojo y TheWrap PowerGrid .)Para saber más datos sobre la taquilla, lee sobre los últimos datos de recaudación de Star Wars: los Últimos Jedi , descubre cómo les ha ido a las películas que se midieron en la taquilla contra Star Wars y descubre cómo, gracias a su acuerdo de adquisición de Fox, Disney es ahora el estudio más poderoso de todos los tiempos .Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… Las películas más esperadas que llegan en 2018 Las mejores 25 películas de 2017 Estas son las películas más esperadas en IMDBCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi