/ Compartir Tweet WhatsApp El presidente de la República Tabaré Vázquez recibió a los ministros y subsecretarios en las oficinas del Prado, en Suárez y Reyes para realizar un balance del año en un almuerzo de camaradería. El encuentro también sirvió para planificar el 2018, y en ese sentido se ratificó que la educación es el tema prioritario en la gestión, así como la discusión presupuestal para el último año de gobierno, según aseguró Juan Andrés Roballo, Prosecretario de la Presidencia.En el almuerzo, se repasaron algunos aspectos de la gestión y se ratificaron las prioridades de cada Ministerio.Para 2018 se deberá trabajar en materia de presupuesto ya que será la última Rendición de Cuentas en la que se podrá reasignar recursos.El posible recambio de ministros también será un tema político relevante el año próximo, cuando el oficialismo designará sus precandidatos a la Presidencia.Entrevistado por el semanario Búsqueda en Brasilia, Vázquez anunció que en febrero de 2018 hablará con los ministros que pretendan hacer campaña electoral para determinar posibles cambios en el Gabinete.En particular se espera que tomen una definición los ministros Danilo Astori (Economía) y posiblemente Carolina Cosse (Industria). Entrevistado por República Radio Astori había adelantado semanas atrás que resolverá el tema “antes de marzo”. Los cambios en el gabinete no son ajenos a la gestión del Frente Amplio. Al promediar su primer mandato, Vázquez realizó varios cambios en la integración del gabinete.Asado criolloUn asado criollo fue el menú con el que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, agasajó ayer al mediodía a su gabinete ministerial para despedir el año. Reunidos en la residencia de Suárez y Reyes, el jefe de Estado hizo un breve discurso analizando el año que termina en el cual destacó “logros de gobierno importantes” pero también dificultades que tuvieron que afrontar, como lo fue la renuncia del exvicepresidente, Raúl Sendic. Habrá un nuevo encuentro que se realizará en febrero a la vuelta de las vacaciones.Vázquez recibe Invitación para participar de grupo de Alto NivelEl presidente Tabaré Vázquez recibió la invitación para asistir el 27 de marzo en Nueva York a la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Política Fiscal para la Salud, que integra tras convocatoria de la estadounidense Fundación Bloomberg. En la misiva enviada al mandatario uruguayo, se informa que en enero se realizará el lanzamiento de este foro de alto nivel conformado por personalidades de distintas partes del mundo.ÇJohanna Birckmayer, representante de Bloomberg Philanthropies, remitió al presidente Vázquez una invitación formal para participar de la reunión presencial del Grupo de Trabajo sobre Política Fiscal para la Salud, integrado por personalidades internacionales y que el mandatario aceptó integrar en octubre.Está previsto que el encuentro se desarrolle el 27 de marzo en Nueva York y que incluya una instancia de revisión de materiales, así como una reunión formal para analizar el documento que expresa la posición del equipo.Asimismo, a mediados de enero se realizará el lanzamiento de este foro de trabajo en el que se enfatizará sobre la importancia de las políticas fiscales en materia de salud y se preparará el escenario para las recomendaciones que surjan de ese ámbito en el transcurso del año.Birckmayer le agradeció una vez más a Vázquez por haber aceptado participar de este equipo de trabajo y repasó los nombres del resto de los integrantes, que aún se incrementará.Hasta ahora se han sumado a este foro de alto nivel, además de Vázquez, el presidente de la Fundación Bloomberg y exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, el economista estadounidense y exdirectivo del Banco Mundial Lawrence Summers, el titular del Centro para el Desarrollo Global, el paquistaní Masood Ahmed, el profesor indio Kaushik Basu, de la neoyorquina Universidad de Cornell, y el ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas.También son integrantes la china Margaret Chan, exdirectora general de la Organización Mundial de la Salud, Helen Clark, exadministradora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y ex primera ministra de Nueva Zelanda, Ngozi Okonjo-Iweala, ex ministra de Finanzas de Nigeria, el director del Instituto Nacional de Investigación Financiera de la universidad china Tsinghua, Zhu Min, la directora dela Escuela de Economía de Londres, la egipcia Minouche Shafik, y la ministra principal de Escocia, Nicole Sturgeon.Compartir Tweet WhatsAppCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi